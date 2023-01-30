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Spor Yılmaz Vural'dan AK Partili başkana yakışıksız sözler! Bu kez güldürmedin hoca
Spor

Yılmaz Vural'dan AK Partili başkana yakışıksız sözler! Bu kez güldürmedin hoca

TFF 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, siyasileri hedef alarak yakışıksız açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 14:32:00 - 2023-01-30 14:36:00

1. Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor ile Eyüpspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri Ogün Özçiçek ve Cengizhan Akgün kaydetti. Eyüpspor'un tek golü ise Yonathan Del Valle'den geldi. Ayrıca ev sahibi ekipte Burak Kavlak çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından ev sahibi ekip 3 maç sonra kazandı ve 16 puana yükseldi. Eyüpspor ise üst üste 2. kez mağlup olarak 31 puanda kaldı.
Maçın ardından basın mensuplarının karşısına geçen Yeni Malatyaspor teknik direktörü Yılmaz Vural, AK Partili Yeşilyurt Belediyesi'ni hedef alan açıklamalarda bulundu.

Yeni Malatyaspor'un başına para için gelmediğini sürekli olarak söyleyen Yılmaz Vural, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a tepki çeken ithamlarda bulundu.

Vural'ın açıklamalarına Yeni Malatyaspor taraftarları tepki gösterdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Belediyelerin futbol takımlarına para vermesine karşıyız. Halkın parası topçuya neden gidiyor. Hem belediyeler futbol takımlarına yardım etmek zorunda değil" denildi.

Bir diğer yorumda ise 'Yılmaz Vural şov yapıyor. Bu üslup hiç hoş değil' ifadelerine yer verildi.

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