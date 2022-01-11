Yılmaz Vural: Kendi evladım ölmüş kadar üzüldüm!

Geçtiğimiz yıl Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan Milli futbolcu Ahmet Çalık, sabah saatlerinde Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Yalnız seyahat ettiği aracın Niğde yolunda şarampole yuvarlanması sonucu yaşamını yitiren 27 yaşındaki futbolcu, spor dünyasını adeta yasa boğdu.

"Geçmişte yaşadığımız tartışma falan hiç önemli değil"

Çalık'ın ölümüyle sarsılan isimlerden biri de Gençlerbirliği forması giydiği dönemde büyük bir tartışma yaşadığı hocası Yılmaz Vural oldu. Geçmişte yaşadıkları tartışmayı unuttuklarını ifade eden ve Çalık'ın ölümüne çok üzüldüğünü söyleyen Vural, şöyle konuştu: "Çok üzüldüm. Geçmişte yaşadığımız tartışma falan hiç önemli değil, biz onları unuttuk bile. Malesef çok üzücü. Ailesine ve Konyaspor camiasına başsağlığı diliyorum. Meslek hayatımızda tartışmalar oluyor tabi. Bazen biz haksız oluyoruz, bazen onlar. Neticede biz onların babasıyız. İnanın kendi evladım ölmüş kadar üzüldüm.

"Abdülkerim ile müthiş oynuyorlardı"

Pırıl pırıl bir gençti. Meslek hayatında da artık rayına oturmuş, Abdülkerim ile müthiş oynuyorlardı. Tabi hepimiz bir gün öleceğiz, ölüm hayatın bir gerçeği. Ancak onun sevdiklerini bir daha göremeyeceği düşüncesi, bir daha olmayacak olması çok üzücü."

Vural ile Çalık arasında ne yaşandı?

Sabah'ın haberine göre Yılmaz Vural, Gençlerbirliği'ni çalıştırdığı dönemde Ahmet Çalık ile arasında yaşanan bir olayı anlatmıştı. Vural, Çalık'ın kendisine, "Hoca biz zaten küme düşecek takımız. Sen bizi çok ofansif oynatıyorsun. Defansif oynamamız lazım. Yabancılar daha çok izin istemiş vermemişsin. Çok toplantı yapıyormuşsun" dediğini ve bu sözlere çok sinirlendiğini ifade etmişti.

"Bana işimi mi öğreteceksin?"

Vural, Çalık'a, "Yahu sen 21 yaşında oyuncusun milli takıma yükselmişsin. Bana işimi mi öğreteceksin?" dediğini belirtirken "Senin vereceğin taktik anlayışla mı ben takımı oynatacağım. Sen toplantıdan sıkılıyorsun, insanlar bütün gün çalışıyor 1300 TL maaş alıyor" şeklinde konuştuğunu açıklamıştı.