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Spor Yılmaz Vural: Hayata bu şekilde tutundum
Spor

Yılmaz Vural: Hayata bu şekilde tutundum

Koronavirüs tedavisi gören ve yoğun bakımdan çıkan teknik direktör Yılmaz Vural, yaşadığı sürece ilişkin bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 10:24:00 -
Yılmaz Vural: Hayata bu şekilde tutundum

İstanbul'da koronavirüs tedavisi gören tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, sevenlerinin duaları sayesinde yaşama tutunduğunu söyledi.

Özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören ve yoğun bakımdan çıkarak servise alınan Yılmaz Vural, Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla kendisine destek veren ve dua eden sevenleri için açıklamada bulundu.

Maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı'nın vurguladığı tüm tedbirlere sıkı bir şekilde uyulması gerektiğini belirten 67 yaşındaki teknik adam, "Başta Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayip Erdoğan beyefendiye, tüm siyasi parti liderlerine, kulüp başkanlarına ve futbolun hem içinde olan hem de olmadan bana destek veren, dualarıyla destek olan özel insanlara teşekkür ediyorum. Yaşamam için ettikleri dualar benim yaşama tutunmamı sağladı" ifadelerini kullandı.

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