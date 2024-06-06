Yılmaz Tunç'un bir askerlik arkadaşı daha yok mu? Sivas mazlumları için 'alo' dese!

Terkoğlu yazısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 1 Mayıs'ta Taksim'de gözaltına alınanlar için "askerlik arkadaşım" diyerek Bakan Tunç’u aradığını yazdı.

Terkoğlu yazısında şunları aktardı:

“Tutuklu öğrencilerin ailelerini dinleyen Özel, ‘Askerlik arkadaşımı arayayım’ diyerek telefona uzandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u aradı. Bakan telefonu hemen açtı. 1 Mayıs eylemine katıldı diye tutuklanan öğrencilerin durumunu, çocukların sınavlarına giremediğini, ceza alsalar dahi yatarı olmayan bir suçlama nedeniyle eğitim hayatlarının zarar gördüğünü ve serbest bırakılmaları gerektiğini söyledi. Adalet bakanı, sorunun çözümü için elinden geleni yapacağını söyleyerek kapattı.”

Barış Terkoğlu yazısında, Özel’in telefonundan bir gün sonra 29 Mayıs’ta savcı M.Ü.’nün kendi talebiyle tutuklanan üç öğrenci için bir anda görüş değiştirdiğini iddia etti. Terkoğlu, Bakan Tunç'un araya girmesiyle 13 öğrencinin çeşitli gerekçelerle serbest kaldığını söyledi.

Gözler Sivas mazlumları için Bakan Tunç'ta!

Terkoğlu'nun yazısından sonra gözler Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a ve asker arkadaşlarına çevrildi. Yıllardır cezaevinde mağdur edilen Sivas mazlumlarının tahliyesi için, bir askerlik arkadaşının Bakan Tunç'a alo demesi, ve bakanın da "Artık şu sorunla bir ilgilenin" diyerek, yetkili savcıyı araması bekleniyor..

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Sivas mazlumları, yıllardır yeniden yargılanmayı bekliyor.. Kamuoyunda Madımak otelinin yakılması ile suçlandıkları iddia edilen kişilerin hiçbirisi hakkında, yakma olayı ile ilgili bir suçlamaya muhatap olmadıkları, haksız yere cezaevinde oldukları yıllardır anlatılmasına rağmen, yeniden yargılama bir türlü gerçekleştirilemiyor.