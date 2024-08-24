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Gündem Yılmaz Tunç'tan Dilan Polat tahliyesine ilk yorum
Gündem

Yılmaz Tunç'tan Dilan Polat tahliyesine ilk yorum

Yeniakit Publisher
2024-08-24 17:33:00 -
Yılmaz Tunç'tan Dilan Polat tahliyesine ilk yorum

Dilan Polat'ın tahliyesinden sonra ilk kez açıkalama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğüne dikkat çekerken Türk yargısına güvenilmesi gerektiğini söyledi.

Dilan Polat'ın tahliyesinden sonra ilk kez açıkalama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğüne dikkat çekerken Türk yargısına güvenilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Dilan Polat davasında 18 Ağustos'ta beklenen karar çıktı.

"Kara para aklama ve vergi kaçırma" suçlarından 9,5 aydır cezaevinde olan Dilan Polat, MASAK raporunun ardından serbest bırakıldı.

Tutuksuz yargılanmasına devam edilecek olan Polat ve suçlamalar gündemdeki yerini koruyor.

Bu kapsamda CNNTürk'te katıldığı Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
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"SAVCILAR SORUŞTURMAYI TİTİZLİKLE YÜRÜTTÜ"

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılanan Dilan Polat'ın tahliyesine yönelik eleştirilere ilişkin Tunç, şöyle konuştu:

"Savcılarımız bu soruşturmayı titizlikle yürüttüler. Burada, özellikle kara paranın aklanması suçu, yasa dışı bahis, bu suçlar mali suçlar, vergi suçları. Bunlarla ilgili yargının özellikle başvuracağı kaynak ve araştırılmasını bilirkişi sıfatıyla teknik raporları alabileceği yer MASAK.

MASAK'tan gelen ön raporlarla bir soruşturma ilerletildi. Sonrasında detaylı inceleme MASAK tarafından yapıldı. MASAK raporları, orada belirtilen hususlar çerçevesinde mahkemenin vermiş olduğu bir karar söz konusu.

"ŞÜPHELİLERİN HEPSİ SERBEST BIRAKILMADI"

Dosyada şüphelilerin hepsinin serbest bırakılması gibi bir durum söz konusu değil. Dosyanın içeriğiyle ilgili bilgisi olmadan 'Neden serbest kaldı? ya da 'Neden tutuklandı?' şeklindeki ifadelere varmak, bunları söylemek doğru olmaz. Burada yargıyı serbest bırakalım, yargı işlesin.

Suç şüphesiyle bu soruşturma açılmıştır ve dava da açıldığına göre birtakım kuvvetli deliller ortada. Kimin o dosya kapsamında tutukluluğunun devam edeceğine, kimin devam etmeyeceğine de ortaya çıkan deliller ışığında, bilirkişi raporları, MASAK raporları çerçevesinde karar verecek olan yargı."

22 YILDA SESSİZ DEVRİM

Bakan Yılmaz Tunç, sosyal medyada, adil yargılamalarla ilgili endişelerin ve kuşkuların dile getirilmesine ilişkin, güvenilir adalet sisteminin tesisi anlamında 22 yıldan bu yana "sessiz devrim" sayılan reformlara imza attıklarını, temel kanunların tamamını yenilediklerini, TBMM'nin bu anlamda yoğun çalıştığını belirtti.

Yargının tarafsız olmadığına ilişkin birtakım eleştirilerde bulunanlara geçmiş yılların hatırlatılması gerektiğini söyleyen Tunç, geçmişte darbecilerin yanında saf tutan, darbe mağdurlarını yargılayan bir yargı varken, bugün darbe mağdurlarının ve milletin hakkını savunan, insan haklarını savunan ve darbecileri yargılayan bir yargı sistemi olduğunu dile getirdi.

Tunç, sosyal medyada özellikle yargıyı yıpratmaya yönelik birtakım eleştirilerin söz konusu olabildiğini vurgulayarak, "Bu eleştirileri de biz doğru karşılıyoruz. Eleştiri olacak, yargı kararları eleştirilebilir ama bu eleştiriyi yaparken belli sınırlar çerçevesinde, yargıyı yıpratmadan... Çünkü o verilen ilk derece kararı eğer hatalıysa bu istinafta ya da Yargıtay'da düzeltilebilir." ifadesini kullandı.

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Yorumlar

suçlular serbest

bravo size!?sokaklarda ellerini kollarını sallayarak gezen tiplerle doldu. yazıklar olsun!

Hasanoğlu

Bir gariban olsaydı nasıl olurdu adaletsiz bir toplum ayakta kalamaz aklınızı başınıza alın
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