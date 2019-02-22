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Yılmaz: "Toroslar’da ulaşılabilir belediyecilik anlayışı devam edecek"

Cumhur İttifakının MHP’li Toroslar Belediye Başkan AdayıAtsız Afşın Yılmaz, vatandaşın taleplerine kulak vermenin önemli olduğunubelirterek, ulaşılabilir bir belediyecilik hizmeti sunacaklarını söyledi.

22 Şubat 2019 Cuma 13:58
Yılmaz: "Toroslar’da ulaşılabilir belediyecilik anlayışı devam edecek"

Cumhur İttifakının MHP’li Toroslar Belediye Başkan AdayıAtsız Afşın Yılmaz, vatandaşın taleplerine kulak vermenin önemli olduğunubelirterek, ulaşılabilir bir belediyecilik hizmeti sunacaklarını söyledi.


Yılmaz, vatandaşın taleplerini birebir dinlemek, önerileri almak ve Toroslar’ıntemel isteklerini belirlemek adına Seçim Çağrı Merkezi’ni faaliyete geçirdi.Önceliğinin her zaman vatandaşla doğrudan iletişim olduğunu belirten Yılmaz,vatandaşın taleplerine şimdiden kulak vermenin çok önemli olduğunu,ulaşılabilir bir belediyecilik hizmeti sunacaklarını dile getirdi.


"Vatandaşlar taleplerini doğrudan iletebilecek"


Yılmaz, kurdukları Seçim İletişim Merkezi ile birlikte, vatandaşların taleplerinive isteklerini doğrudan dinleyerek çözüm üretmeyi hedeflediklerini vurguladı.Toroslar Belediyesi’nde ulaşılabilir belediyecilik anlayışını devam ettireceğinibelirten Yılmaz, kurulan iletişim merkezi sayesinde halkının isteklerine herzaman kulak veren bir başkan olacağını kaydetti.


Gelen taleplerin ve önerilerin değerlendirildiği merkez sayesinde, Toroslarhalkının arada hiçbir engel olmadan kendisine ulaşabileceğini ifade edenYılmaz, doğrudan iletişimin önemine vurgu yaparak, "İnsanlar belediyebaşkanına ulaşmanın zorluğundan bahsederler. Biz bu yargıyı başkan olmadanortadan kaldırarak, vatandaşlarımızla iletişimimizi güçlendirmek için çağrımerkezimizi kurduk" dedi.


Artık her vatandaşın taleplerini doğrudan iletebileceği bir merci olduğunu veönceliklerinin bu talepleri yerine getirmek olduğunu belirten Yılmaz, çağrımerkezinin Toroslar halkına hayırlı olmasını diledi.


Talep, görüş ve önerilerini iletmek isteyen vatandaşların ’0324 404 0133’numaralı telefondan Cumhur İttifakı MHP Toroslar Belediye Başkan Adayı AtsızAfşın Yılmaz’ın Seçim Çağrı Merkezi’ne ulaşabileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 13:58
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