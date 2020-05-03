Son günlerde en çok konuşulan konuların başında Yılmaz Özdil’in Bodrum’da bulunan villası geliyor. Villanın ticari alan statüsünde olan arsa üzerine ofis planıyla yapıldığı ortaya çıktı. İşte, detaylar.

Yılmaz Özdil'in villası ne kadar?

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum'da yer alan villasıyla ilgili şaşırtıcı detaylar ortaya çıktı. Özdil'in Bitez sahilinde bir şirketten eşi Hülya Özdil adına satın alığı arsanın "ticari alan" statüsünde olmasına rağmen üzerine ofis planı ile villa yaptırdığı, kaçak bölümleri ile ilgili de geçtiğimiz yıl imar affına başvurduğu öğrenildi.

Ticari alan statüsünde olan arsalara normalde villa yapmak mümkün değil. Planda iki ayrı bağımsız bölüm ve ofis gibi gösterilen yapılar Özdil ailesi tarafından filiyatta birleştirilerek bir villa olarak ortaya çıkarıldı. Hatta plan dışında bodrum kat yapıldı. Resmi kayıtlara göre yapı izin belgesi 10 Ağustos 2017'de alındı.

Yılmaz’ın Özdil’in evinin üzerine kurulu olduğu arsanın satın alındığında kayıtlara göre deniz kıyısında olmadığı, 'parsel kaydırma' işlemiyle kağıt üstünde yerinin değiştirildiği öğrenildi. Takvim gazetesi yazarı Zafer Şahin'in aktardığı bilgiye göre, arsanın değeri kaydırma işleminden sonra 6-7 milyon dolar seviyesine yükseldi.