Yılmaz Özdil'den "Yok artık" dedirten Sedat Peker yazısı

Her yazısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "asrın liderimiz" deyip aklınca dalga geçen Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, "yılın liderimiz" seçtiği Sedat Peker'i yine yere göğe sığdıramadı. "Kahraman" olarak nitelendirdiği organize suç örgütü lideri Peker’in açıklamalarını yakından takip eden ve geçen günlerde sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdil, bu konuda kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. “Sedat Peker'i takip etmek gazeteciliktir” herzesini yumurtlayan Özdil, “Sedat Peker'in iddialarını haber yapmayanları gazetede paspasçı bile yapmamak lazım” dedi.

“Burası Hollywood olsa Sedat Peker'in 500 tane filmini çekerdik” ifadelerini kullanan Özdil şunları kaydetti:

“Böyle olacağından da eminim. Milyonlarca takip, izlenme, merak ve bir aile var ortada. Ailesini savunan bir adam var. Bu film olacak. Dizi olacak. Kitaplar olacak. Belgesel olacak. Şu anda bazı tahta kafa arkadaşlar bunu kavrayamıyor. Ortada dünya tarihinde görülmemiş büyüklükte bir haber var.”