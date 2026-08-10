  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mekke Anlaşması'nda FETÖ'yle ortak paydada buluştular! Okuyanların ağzı bir karış açık kaldı! Rasim Ozan’ın avukatı bakın kim çıktı Konya’da 8 kişi hakkında gözaltı kararı! Cezaevinde isyan çıktığı yalanını yaymışlardı! Arama görüntüleri yayınlandı! UltrAslan liderinin evinden servet çıktı Soyunma odasındaki rezil anlar ve iğrenç mesajlar ifşa oldu! Antrenörden 6 çocuğa taciz Bülbül ve Gedik’in şehadetinin 9. yılı: İyi ki varsınız kahramanlar! Özgür Özel’in Yeni Partisi’nde rezillik diz boyu! ‘Dördü de hanımlarını boşayıp sekreterlerini aldı’ Gözler Meclis’e çevrildi! Tarihi oturum başladı Verdiği mesajlar yeniden gündem oldu Erdoğan’ın 32 yıl önceki konuşması yayınlandı Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin 12. yıl dönümü! İletişim Başkanı Duran'dan paylaşım geldi
Spor Galatasaray’da 10 numara arayışları sürüyor: Kevin De Bruyne yaşa takıldı!
Spor

Galatasaray’da 10 numara arayışları sürüyor: Kevin De Bruyne yaşa takıldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Galatasaray’da 10 numara arayışları sürüyor: Kevin De Bruyne yaşa takıldı!

Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Galatasaray'a Belçikalı dünyaca ünlü yıldız Kevin De Bruyne önerildi. On numara arayışındaki sarı-kırmızılı yönetim, 35 yaşındaki futbolcunun performansındaki düşüşü gerekçe göstererek transfere olumsuz yanıt verdi.

Son şampiyon Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederken gündeme bomba gibi bir isim düştü.

Galatasaray'a menajerler tarafından Kevin De Bruyne önerildi. 10 numara arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, 35 yaşındaki Belçikalı futbolcunun performansındaki düşüş nedeniyle transfere olumsuz yanıt verdi.

Son 4 sezonun lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezon kadro planlamasına devam ediyor. Transfer döneminde şu ana kadar Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, ligin başlamasına kısa süre kala görüşmelerini hızlandırdı.

Yönetimin öncelikli hedeflerinden birinin forvet arkasında görev yapabilecek bir 10 numara transferi olduğu belirtildi.

DE BRUYNE GALATASARAY'A ÖNERİLDİ

Sabah'ın haberine göre Manchester City'den ayrıldıktan sonra Napoli'ye transfer olan Kevin De Bruyne, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi.

Sarı-kırmızılı yönetim ise 35 yaşındaki Belçikalı yıldızın performansındaki düşüşü göz önünde bulundurarak transfer teklifine olumsuz yanıt verdi. Böylece Galatasaray, 10 numara arayışında De Bruyne seçeneğini değerlendirmeme kararı aldı.

21 MAÇTA 9 GOLE KATKI

Kevin De Bruyne, geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla toplam 21 karşılaşmada görev yaptı. Tecrübeli futbolcu bu mücadelelerde 5 gol atarken 4 asist yaptı ve toplam 9 gole doğrudan katkı sağladı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş… Borsada yılın şampiyonu belli oldu
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş… Borsada yılın şampiyonu belli oldu

Spor

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş… Borsada yılın şampiyonu belli oldu

Galatasaray, yarın Villarreal ile karşılaşacak
Galatasaray, yarın Villarreal ile karşılaşacak

Spor

Galatasaray, yarın Villarreal ile karşılaşacak

Galatasaray’dan ayrılacağı iddia ediliyordu! Yıldız oyuncu bakın ne sipariş vermiş!
Galatasaray’dan ayrılacağı iddia ediliyordu! Yıldız oyuncu bakın ne sipariş vermiş!

Spor

Galatasaray’dan ayrılacağı iddia ediliyordu! Yıldız oyuncu bakın ne sipariş vermiş!

Villarreal'e 2-1 mağlup oldu! Galatasaray'dan lig öncesi kötü prova
Villarreal'e 2-1 mağlup oldu! Galatasaray'dan lig öncesi kötü prova

Spor

Villarreal'e 2-1 mağlup oldu! Galatasaray'dan lig öncesi kötü prova

Galatasaray yönetimine ateş püskürdü!
Galatasaray yönetimine ateş püskürdü!

Spor

Galatasaray yönetimine ateş püskürdü!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23