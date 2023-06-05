Yılmaz Özdil'den Kılıçdaroğlu'na MYK tepkisi! 'Sorosöuları monte etti'
CHP'ye yakın gazeteci Yılmaz Özdil Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği CHP MYK'sına isyan etti.
14 ve 28 Mayıs tarihlerinde sandığa gömülen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'istifa et' çağrılarına kulak tıkadı.
Tek adamlık timsali haline gelen Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'nu yeniden dizayn ederek, "Koltuğu bırakmıyorum" mesajı verdi.
Kılıçdaroğlu'nun parti tabanında rahatsızlığa neden olan 'tek adamlığı' artık üst perdeden tepkilerin hedefi haline geliyo
Yılmaz Özdil, Kılıçdaroğlu'na yönelik çok sert ifadeler kullandı.
'Sorosçuları monte etmek...'
Twitter hesabından CHP Genel Başkanı'na isim vermeden yüklenen Özdil, şu ifadeleri kullandı:
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CHP’nin gerçek evlatlarını, Atatürkçüleri, yurtseverleri, ulusalcıları yuvadan dışarı atıp, ikinci cumhuriyetçileri, siyasal dincileri, cemaatçileri, Sorosçuları, CIA’in kod numarası verdiği tipleri monte etmek, gözümüzün içine baka baka “guguk kuşu” operasyonudur, gaflet değildir, dalalettir, yuvayı dağıtmadan gitmez.