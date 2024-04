Yılmaz Özdil’den Başkan Erdoğan’a küstah sözler! Seçim bitti tehdide başladılar

Türkiye dün belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gitti. Oy sayım işlemleri yapıldı ve sonuçlar ilan edildi.

CHP ile terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti arasında sağlanan 'kent uzlaşısı' seçim sonuçlarına yansıdı. DEM Parti'nin göstermelik olarak İBB adayı olan Meral Danış Beştaş'ın, seçim sonuçlarının hemen ardından yaptığı İmamoğlu itirafı kirli iş birliğini açık ve net bir şekilde ortaya koydu.

Seçim sonuçlarının ardından başta Saraçhane olmak üzere CHP'li belediyelerin önünde alkollü kutlamalar yapılırken, muhalif kesimden de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Partili seçmene hakaret ve tehditler yağmaya başladı. Bunlardan biri de yazdığı 'Atatürk' kitabını Kemalistlere binlerce liraya satarak paraları cebe indiren Yılmaz Özdil oldu.

Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

Youtube kanalında seçimlere ilişkin değerlendirmede bulunan Özdil, Cumhurbaşkanı Erdoğan için küstah sözler sarf etti.

Genel seçimlerde CHP'nin yaşadığı hezimeti unutan Özdil, "İstanbulla birlikte Türkiye'yi de kaybettin. Burası gelişmiş bir ülke olsa dün akşam istifa etmesi gerek. Siyasi hayatı bitmiş biri olarak 4 yıl daha geçirmeye çalışıyor." dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özdil konuşmasının devamında şunları söyledi:

Hayatının en zor dört yılını yaşayacak. Her gün biraz daha fazla eriyecek. CHP'nin her gün biraz daha güçlendiği kahrolarak seyredecek. Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'ın her gün biraz daha devleştiğini çaresizlik içinde seyredecek.