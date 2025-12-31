  • İSTANBUL
Dünya

Kar trafiği kilitledi! Yüzlerce araç otoyolda mahsur kaldı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Polonya’nın kuzeyinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Ostroda bölgesindeki S7 otoyolunda yüzlerce araç yolda kaldı, hava ve demiryolu seferlerinde aksamalar yaşandı.

Dünden bu yana etkisini artıran yoğun kar yağışı, Polonya genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Kuzeyindeki Ostroda bölgesinde yer alan S7 otoyolu yoğun kar nedeniyle kapandı, yüzlerce araç mahsur kaldı. Başkent Varşova'dan Gdansk'a doğru yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda kuyruk oluştu. Kar yağışı hava trafiğini de etkiledi.

 

Modlin Havalimanı'nda gece saatlerinden itibaren bazı seferler durduruldu. Varşova Chopin Havalimanı'ndan yapılacak seferlerde de uçaklardaki buz çözme işlemine ihtiyaç duyulması nedeniyle gecikmeler yaşandı. Devlet demiryolu işletmecisi PKP Intercity ise 16 tren seferinde 60 dakikadan fazla gecikme yaşandığını aktardı. Polonya Meteoroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü (IMGW), sabah saatlerinde Polonya'nın kuzey-orta kesimindeki Mlawa'da kar kalınlığının 57 santimetre olduğunu açıkladı.

polo

