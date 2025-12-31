  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İsrail'in tetikçisi kuklası olmak yerine… Devlet Bahçeli’den terör örgütü SDG’ye uyarı

Putin'in resmi konutuna yönelik saldırının perde arkası aralandı! Rus General o geceyi anlattı: Ukrayna'nın hedefli ve çok katmanlı operasyonu

"Terörsüz Türkiye" için kararlı adımlar atılacak! İletişim Başkanı Duran'dan 2026 mesajı

Hasan Karakaya ağabeyimiz kabri başında dualarla anıldı

2025’te hem tarlada hem de markette fiyatı tavan yaptı Zam şampiyonu

Fizik öğretmeni olduğunu her fırsatta hatırlatıyordu! Muharrem İnce'den Somali çıkışı: En temel fizik kuralını unutunca sosyal medyanın diline düştü

Bakan Uraloğlu’ndan otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ilişkin flaş açıklama

Artvin'de çığ meydana geldi: Mahsur kalanlar var

Mossad'dan İranlı protestoculara mesaj:Sizinleyiz. Siyonist 'gemi azıya aldı'

Bozuk saat bile günde 2 kez doğruyu gösterir! Tanju Özcan ilk kez doğru konuştu
Gündem BBP Sivas İl Başkanı Polat, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Gündem

BBP Sivas İl Başkanı Polat, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
BBP Sivas İl Başkanı Polat, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Ahmet Polat (72), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Öğle saatlerinde kalp krizi geçiren ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Polat, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yayımladığı başsağlığı mesajında, "BBP Sivas İl Başkanı Ahmet Polat'ın, geçirdiği kalp krizi sonucu vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" ifadesini kullandı.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da mesajında, şunları kaydetti: "BBP Sivas İl Başkanımız, kurucular kurulu üyemiz ve eski Kangal Belediye Başkanımız, kıymetli ağabeyim Ahmet Polat'ı, geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Davasına olan bağlılığı, mücadelesi ve duruşuyla her zaman hayırla yadedilecek kıymetli bir büyüğümüzdü. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, Büyük Birlik Partisi camiamıza ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

asker

allahrahmet eylesin mekani cennet olsun
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23