Kazakistan’dan LGBT yasağı: Sıra Türkiye’de

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in medya ve halka açık alanlarda LGBT propagandası yapılmasını yasaklayan kararnameyi imzaladı. Gözler de Türkiye’ye çevrildi. 2026 yılında CHP ve DEM’den güç alan sapkın akımların gençleri zehirlemelerini önleyici tedbirler alınması ümidi güçlendi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in medya ve halka açık alanlarda LGBT propagandası yapılmasını yasaklayan kararnameyi imzaladı. Gözler de Türkiye’ye çevrildi. 2026 yılında CHP ve DEM’den güç alan sapkın akımların gençleri zehirlemelerini önleyici tedbirler alınması ümidi güçlendi.

Kazakistan’da toplum ahlâkını ve aile müessesini koruma adına bir kararname daha çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in onayladığı kararnameyle LGBT ve pedofili yasaklandı.
Yeni düzenleme homoluğun görünürlüğüne ciddi kısıtlamalar getiriyor. Düzenlemeye göre kitle iletişim araçlarında, internet sitelerinde, halka açık fiziksel alanlarda LGBT ve pedofili propagandası yapılması suç teşkil edecek. Yetkililer, bu adımın genç nesilleri zararlı etkilerden korumak ve geleneksel aile yapısını güçlendirmek amacıyla atıldığını belirtiyor.

Kazakistan’ın çıkardığı kararname büyük yankı uyandırırken dikkatler Türkiye’ye döndü. 11’inci Yargı Paketi’nde yer almayan LGBT dayatmasının önüne geçmek için 2026’da çalışma başlatılması beklentisi kuvvetlendi.

Murat Tasova

Biz nezaman yasakliyacagiz!!! Zina yasagini kaldiran AKPden bu adim zor beklenir!
