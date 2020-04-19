Yılmaz Özdil yine saçmaladı! En iğrenç hikayesini anlattı

Avrupa devletleri ve ABD koronavirüste kötü bir sınav vermesine rağmen, Türkiye koronavirüsle mücadelede başarılı bir kriz yönetiyor.

Devletin maske yardımından bulunmasından bile rahatsız olan yazar Yılmaz Özdil ve avanesi Türkiye'nin verdiği başarılı sınavı görmezden gelip saldırmaya devam ediyor.

Twitter hesabından saçmalayan Özdil paylaştığı mesajda, "Hadi gelin size, sosyal medyada en beğendiğim fıkrayı anlatayım... Bir gün bir Çinli, bir İtalyan, bir İspanyol oturuyorlarmış, hepsinde Türk malı maske varmış, Temel ise hala telefonuna kod bekliyormuş, fıkra bitti." diyerek devletin çabalarıyla alay etti. Sosyal medya kullanıcıları Özdil'e sert tepki gösterdi.

2 bin 500 liraya kitap sattı

Yılmaz Özdil, 2 bin 500 TL'ye satılacak 1881 adet olan 'Mustafa Kemal' kitabına ilişkin olarak çok sert eleştiri almıştı. Tüm eleştirilere rağmen kitabını savunan Özdil, " Elektrik faturası değil bu, almaya mecbur değilsin" diyerek yazı yazıp savunma yapmıştı.