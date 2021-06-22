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Aktüel Yılmaz Özdil Uğur Dündar kavgası mizah konusu oldu
Aktüel

Yılmaz Özdil Uğur Dündar kavgası mizah konusu oldu

Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar arasında yaşanan tartışma sosyal medyada olay oldu. Mizah sitesi "MisvakCaps" tarafından dolaşıma sokulan video izleyenleri kahkahaya boğdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 14:53:00 - 2021-06-22 14:54:11

Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabı üzerinden kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından aranan ve Avusturya'da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'ın bir dönem Uğur Dündar'ın da çalıştığı Artı 1 kanalını kurdurduğunu ettiğini iddia etti.

Özdil'in bu iddiası Uğur Dündar'ı adeta çileden çıkardı. Yılmaz Özdil'e ateş püsküren Dündar, "Yazıklar olsun sana. Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan çok fena yaparım" dedi.

Sezgin Baran Korkmaz hakkında bir paylaşımda bulunan Yılmaz Özdil, Korkmaz'ın finanse ettiği bazı gazetecilere ilişkin bilgilerin ABD'deki iddianamede yazdığını ifade etti.

Özdil'in sözleri karşısında çılgına dönen Uğur Dündar "Sen nasıl olur da benim namusuma şerefime ima yollu laf söylersin, ayıp değil mi utan be utan. Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmeyeceksin. Sana hakkımı helal etmiyorum" diye konuştu.

Hızını alamayan Uğur Dündar, "Kimse açık açık yazacaksın, yazacaksın, insanları töhmet altında bırakmayacaksın. Ulan sen beni en yakından tanıyan adamsın be, nasıl gitti elin o tweete, nasıl yazabildin onları, yazıklar olsun sana" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar arasında yaşanan bu tartışma sosyal medyaya da taşındı. Mizah sitesi "MisvakCaps" tarafından hazırlanan video izleyenleri adeta gülme krizine soktu. Sosyal medyada olay olan paylaşım kısa sürede yüzlerce beğeni ve yorum aldı.

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