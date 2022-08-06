Yılmaz Özdil, Sedat Peker'i övmelere doyamadı! Mafya babasını 'kız babası' diye güzelledi...

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Firari mafya elebaşısı Sedat Peker, Youtube kanalından bir süre yaptığı çekimlerle muhalefetin tutunacağı son bir dal halini almıştı.

Uzun zamandır çekim yapmayan Peker, "Deli Çavuş" adlı Twitter hesabından paylaşımlar yapmayı ise sürdürüyor.

Güzellemelere doyamadı!

Peker'in önde gelen destekçilerinden birisi de Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil oldu.

Sedat Peker, Yılmaz Özdil'in birçok yazısını "Deli Çavuş" adlı hesaptan paylaşırken, kendisi ile ilgili Twitter mesajlarını da Retweet ediyor.

Mafya babası Peker'i övmelere doyamayan Yılmaz Özdil son olarak da Twitter hesabından Peker'in çocukları ile çektiği bir videosunu paylaştı.

Özdil, Peker'i, "Sedat Peker’i nereden tanıyorsun diye soruyorlar... Kız babası örgütü mensubuyuz." ifadeleri ile güzelledi.