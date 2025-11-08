  • İSTANBUL
Yılmaz Özdil Özgür Özel'e sağlı sollu giydirdi! Aziz İhsan Aktaş gerçeğini böyle açıkladı
Gündem

Yılmaz Özdil Özgür Özel'e sağlı sollu giydirdi! Aziz İhsan Aktaş gerçeğini böyle açıkladı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Son dönemde Özgür Özel’in dile getirdiği bazı iddiaların kamuoyunda karşılık bulmadığı ve kısa sürede çürütüldüğü ortaya çıkmışken bir açıklama da Yılmaz Özdil'den geldi. Aziz İhsan Aktaş’ın yurt dışına kaçtığı iddiasının ertesi gün yapılan açıklamalarla boşa düştüğü hatırlatılırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili ortaya atılan belge meselesinin de kamuya açık bir evrak olduğu ifade edildi. Muhalif medyanın belgeyi önce manşete taşıdığı, ancak ardından sessizliğe büründüğü belirtilirken, Özel’in yanlış bilgilerle yönlendirildiği görüşü dile getirdi.

İşte Yılmaz Özdil'in Özgür Özel iddiaları...

"Özgür Özel çıkıyor "Aziz İhsan Aktaş yurt dışına kaçtı" diyor. Demeye kalmadan herif ertesi gün televizyona çıkıyor "benim hakkımda yalan söylüyorlar" deyip bangır bangır anlatıyor.

Ertesi gün miting otobüsünün üstüne çıkıyor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı bu işi yapsın diye saray tarafından Lüksemburg üzerinden maaşa bağlandı falan diyor. Gizlice elde edilmiş gibi bir belge gösteriyor, muhalif medyaya da servis ediliyor, muhalif medya da Özgür Özel'in mitingiyle eş zamanlı olarak o gizli denilen belgeyi yayınlıyor.

Halbuki o belge internette isteyen herkesin ulaşabileceği kamuoyuna açık bir belge. Şimdi bunları söylüyoruz diye bize yine küfredecekler, gizli AKP'li falan diyecekler.

O belge denilen hem AK Parti'nin hem de Başsavcının çok kolaylıkla cevabını verebileceği bir konu.

AK Parti, Başsavcıyı parayla satın alacak Lüksemburg'dan para falan verecek bu operasyonları yaptıracak sonra da bunu herkes görebilsin diye ismini internete koyacak öyle mi? CHP seçmenine işte belge diye bunu söylüyorlar.

Aziz İhsan Aktaş kaçtı meselesinde olduğu gibi birileri Özgür Özel'i yanlış bilgilerle besliyor, kolayca çürütülebilen bilgiler vermesini sağlıyor

Muhalif medya bu belgeyi önce bangır bangır verdi sonra tıss, sustu.

Bunu söylediğimizde ise CHP Genel Merkezi tarafından besledikleri tiplerle bize küfrettiriyorlar.

CHP Genel Başkanının beş düşünüp bir konuşması lazım bu bir düşünüyor beş konuşuyor."

1
Vay vay

Aziz ihsan Aktaş suç örgütü lideri dışarıda.. niye kaçsın ki..adli kontrolü bile yok..700 yılla yargılanıyor ama dışarıda...

OMUT

BU yılmaz ÖZ DİLİ ÇATAL MASON KILIKLI ACABA KİMLERİN ESLEDİĞİ BİR KALEMŞÜR ?
( 1 )
