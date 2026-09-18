Nerede kullanılacağı belli oldu! Türkiye'ye 600 milyon avro finansman

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris’te Fransa Kalkınma Ajansı (AFD) Başkanı ve CEO’su Christophe Lecourtier ile bir araya geldikten sonra basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. AFD’nin de COP31’in stratejik ortaklarından biri olacağını açıklayan COP31 Başkanı Kurum, “İstiyoruz ki netice alalım. Antalya'ya giden yolda ortaya koymuş olduğumuz hedefleri hep birlikte gerçekleştirelim istiyoruz. O yüzden de finansmanla hedefleri birleştiren ve uygulamayla da netice alan bir COP31 başkanlığı sürecini yürütüyoruz” dedi. AFD ile Türkiye arasında 600 milyon avroluk finansman paketini içeren bir çalışmanın yürütüldüğünü belirten Bakan Kurum, “Yeni finansman paketiyle müsilajla mücadele kapsamında bir projeyi geliştireceğiz. Bunun içinde yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması var. Denizlerdeki atık su arıtma tesislerinin kalitesinin artırılması var” diye konuştu.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, günübirlik Paris programı kapsamında bir dizi görüşmelerde bulundu. OECD Konsey Toplantısı’nda COP31 Başkanlığı’nın önceliklerine ilişkin sunum yapan COP31 Başkanı Kurum, ardından Fransa eski Başbakanı LaurentFabius ile bir araya gelerek COP31 sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Daha sonra Fransa Kalkınma Ajansı’nı (AFD) ziyaret eden Bakan Kurum, AFD Başkanı ve CEO’su Christophe Lecourtier ile bir araya geldi. Görüşmenin ardındanLecourtier ile AFD merkezinde basın mensuplarına değerlendirmede bulunan COP31 Başkanı Kurum, “Bugün dünya sıcaklığının sanayi öncesi döneme göre 1.43 santigrat derece arttığı, sellerin, kuraklığın, afetlerin giderek arttığı bir süreci yaşıyoruz. İşte Nepal'de yaşananları tüm dünya maalesef üzülerek izledik. Binlerce insanı kaybettiğimiz, şehirlerin maalesef altüst olduğu, yıkıldığı bir süreci yaşıyoruz. Gelinen süreçte artık hedeflerin uygulamaya dönmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bu kapsamda da eylem gündemini ortaya koyduk. 10 başlık çerçevesinde; Sıfır Atık’tan temiz enerjiye, yine dirençli şehirlerden buradaki döngüsel ekonomiye kadar birçok başlıkta hedefleri belirledik.2035 yılına ilişkin bu hedefleri, bu eylem planlarını yakalayacak somut projeler geliştirdik. Bu hedefleri de tüm dünyayla paylaştık. Tabii bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için kimsenin geride bırakılmadığı o anlayışla finansa erişim, teknolojiye erişim de çok kıymetli, çok önemli” dedi.

OECD İLE STRATEJİK ORTAKLIK: OECD’NİN GÜCÜNÜ DÜNYAYLA PAYLAŞAN BİR STRATEJİK ORTAKLIK YAPACAĞIZ

Dün Cenevre’de Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu ile afetlere hazırlık, yerel dayanıklılık ve insani yardım kapasitesini görüştüklerini belirten COP31 Başkanı Kurum, yine Cenevre’de Dünya Meteoroloji Örgütü’nde COP31 önceliklerini paylaştıklarını ifade etti. Bakan Kurum, OECD ile COP31 Başkanlığı’nın Stratejik Ortaklığı’na ilişkin “OECD'yle stratejik bir iş birliği yapıyoruz. OECD verilerini, buradaki bilgiyi, buradaki ülkelerin ekonomik şartlarını öne çıkaran, buradaki gücü, buradaki deneyimi tüm dünyayla paylaşan bir stratejik ortaklık yapacağız. Bugün Sayın Genel Sekreterle, daimi temsilcilerle bir araya geldik ve bütün aslında dünyanın bu sorumluluğun içerisinde olması gerektiğini ifade ettik” değerlendirmesini yaptı.

FRANSA KALKINMA AJANSI’NDAN TÜRKİYE’YE 600 MİLYON AVRO’LUK FİNANSMAN

Fransa Kalkınma Ajansı Başkanı ve CEO’su Christophe Lecourtier ile gerçekleştirdikleri görüşmede Türkiye’ye sağlanacak 600 milyon avroluk finansman paketinin ele alındığını belirten Bakan Kurum, “Biz bugün Türkiye ölçeğinde yaklaşık 600 milyon avroluk yeni bir finansman paketiyle müsilajla mücadele kapsamında bir projeyi geliştireceğiz. Bunun içinde yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması var. Denizlerdeki atık su arıtma tesislerinin kalitesinin artırılması var ve orada azot ve fosfor miktarını azaltacak, oksijeni, denizdeki ekosistemi yeniden canlandıracak adımları atacağız” dedi.

“NETİCE ALAN BİR COP31 BAŞKANLIĞI SÜRECİNİ YÜRÜTÜYORUZ”

COP31 sürecinde AFD ile iş birlikleri yürüteceklerini ifade eden Bakan Kurum, “AFD'nin burada güçlü iş birliğiyle COP31'e hazırlanıyoruz. Yani bu eylem gündemini gerçekleştirecek bir finansman desteğiyle burada birlikte süreci yürütüyor olacağız. İstiyoruz ki netice alalım. Antalya'ya giden yolda ortaya koymuş olduğumuz hedefleri hep birlikte gerçekleştirelim istiyoruz. O yüzden de finansmanla hedefleri birleştiren ve uygulamayla da netice alan bir COP31 başkanlığı sürecini yürütüyoruz” diye konuştu. COP31 Başkanlığı’nın uygulamaya geçme hedefiyle temaslarını sürdüreceğini vurgulayan Bakan Kurum sözlerini şöyle tamamladı: Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda, irade ortaya koymuş ve bu iradeyi hayata geçirmiştir. En son örneğini de işte deprem bölgesinde gördük. İki yılda 455 bin konutu bitirdik ve vatandaşlarımıza teslim ettik. Türkiye'nin bu birikimini, Türkiye'nin bu tecrübesini tüm dünyaya aktarmak istiyoruz ve yine stratejik ortaklarımızdan bir tanesi de Fransız Kalkınma Ajansı olacak.

AFD BAŞKANI VE CEO’SU LECOURTİER: 15 YILDIR COP31’İN RUHUNA TAM OLARAK KARŞILIK GELEN PROJELERE ÇOK MİKTARDA PARA YATIRIYORUZ

AFD Başkanı ve CEO’su Christophe Lecourtier de ajansın iklim eylemine yönelik kararlı adımlarını anlattı ve Paris Anlaşması’ndan bu yana dünyanın dört bir yanında, uyum sağlama veya yenilenebilir enerjilere geçişi amaçlayan 6 milyar avronun üzerinde projeyi finanse ettiklerini belirtti. Türkiye’ye sağlanacak 600 milyon avroluk finansman paketinin Marmara Denizi’ni korumaya yönelik bir çalışma olacağının altını çizen Lecourtier, “Türk sanayi yapısının temiz enerjilere geçişi ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi konular söz konusu” dedi.