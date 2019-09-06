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Yılmaz Özdil, Kemalistlerin sloganını reddeden Canan Kaftancıoğlu'nu savundu!

Mustafa Kemal üzerinden Kemalistleri sömürerek para kazanan 'bidon' kafa lakaplı azılı Kemalist Yılmaz Özdil, 'Mustafa Kemal'in askerleri değiliz' diyen ve skandal paylaşımları nedeniyle 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Canan Kaftancıoğlu'na destekte bulundu. Özdil'in destek paylaşımları, 'Kemalist cephede kafa karışıklığı yaşanıyor' şeklinde yorumlandı.

06 Eylül 2019 Cuma 23:32
Yılmaz Özdil, Kemalistlerin sloganını reddeden Canan Kaftancıoğlu'nu savundu!

İnternetten aparttığı bilgilerle "Mustafa Kemal" isimli kitap yazan ve milyonluk vurgun yapan Yılmaz Özdil, Kemalistlerin değişmez 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganını reddeden ve terör örgütü propogandası yapan Canan Kaftancıoğlu'na destek verdi.

'Son Kemalist sömürücü' Yılmaz Özdil, 9 yıl 8 ay hapis cezası alan Canan Kaftancıoğlu için "Şunu demiş, bunu demiş filan, geç bunları geç… Oylarımızın çalınmasını önleyen insandır Canan Kaftancıoğlu, yanındayız” paylaşımını yaptı.

Kemalistlerin sloganını reddetmişti

Mustafa Kemal kitabı yazan Yılmaz Özdil'in, "'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganını doğru bulmuyorum" diyen Canan Kaftancıoğlu'na destek vermesi dikkat çekti. Kaftancıoğlu ile işbirliğine girişen Özdil'in bu tutumu, 'asıl mesele Kemalizm değil, asıl mesele İslam düşmanlığı' olarak algılandı.

Yılmaz Özdil'in ipliğini pazara çıkardı! 'Kemalistlerden neden tıs yok?'

Kemalistleri PKK ile buluşturan adam: Yılmaz Özdil

Sosyal medyada Kemalist cephenin tepkisini çeken Özdil'e birçok takipçisi, 'Kaftancıoğlu'nun PKK seviciliğinden bahsedin' diyerek tepki gösterirken 'Kemalistleri PKK ile buluşturma görevini Yılmaz Özdil neden üstlendi?' soruları soruldu.

İşte Canan Kaftancıoğlu'nun o skandal paylaşımları:


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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 23:32
  1. Yılmaz Özdil
  2. Canan Kaftancıoğlu

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