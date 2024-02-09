Yılmaz Özdil CHP’ye aday önerdi! Hatay’a onu aday yapın Özgür Özel bakalım ne cevap verecek?

Yılmaz Özdil konuşmasında, Hatay için tüm ülkeyi harekete geçirebilecek ve her kesime hitap eden bir aday çıkarılması gerektiğini belirterek, Mustafa Sarıgül'ün aday olması gerektiğini ifade etti. Özdil, "Hatay'da bu tarifsiz yıkımı halledebilmek için yerel seçimin çok çok üzerinde bir vizyona ihtiyaç var. Yerel politikacıların dar bakış açısıyla olmaz, yetmez. 'Bize oy vermeyene su yok' diyen hükumet zihniyetiyle olmaz bu iş. İddia lazım, 'Bunu ben hallederim' diyecek iddialı biri lazım. Böyle nükleer enerji gibi bitmeyecek enerjiyle çalışacak biri lazım. İnatçı biri lazım, mücadeleci biri lazım." ifadelerini kullandı.

Özdil konuşmasının devamında ise "Muhalefetin adayı olup iktidarla da arası iyi olacak. 7 düvelle barışık biri lazım. Sadece muhalif medyayı değil, yandaş medyayı da kullanabilen biri lazım. Hatay'ı 365 gün gündemde tutacak biri. Benim önerim yerel bir isim göstermeyin kardeşim. Hatay'daki yıkım yerel bir sorun değil. Yerel çözümlerle, yerel politikacılarla gitmeye kalkarsak Hatay 30 yıl bu halde. Ülkeyi komple harekete geçirecek bir bakış açısı lazım. Benim önerim Mustafa Sarıgül'ü Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı yapın." şeklinde konuştu.