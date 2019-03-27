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Yılmaz: “Kirli oyunları halkımız sandıkta bozacak”

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, kirli oyunları halkın sandıkta bozacağını belirterek, "Geleceğimizi, bekamızı, güçlü Türkiye başarımızı ne kirli ittifaklara ne de onların taşeronlarına teslim edeceğiz" dedi.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:09
Yılmaz: “Kirli oyunları halkımız sandıkta bozacak”

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, kirli oyunları halkın sandıkta bozacağını belirterek, "Geleceğimizi, bekamızı, güçlü Türkiye başarımızı ne kirli ittifaklara ne de onların taşeronlarına teslim edeceğiz" dedi.


Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Vezirköprü ilçesinde 31 Mart yerel seçim çalışmalarına devam etti. Vezirköprü ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi’nde teşkilat üyeleri ve vatandaşlarla buluşan AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Vezirköprü Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı İbrahim Sadik Edis, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kurt ve teşkilat üyeleri ile birlikte Beşpınar, Öğürlü, Alanşehir, Sarıdibek ve Tahtaköprü Mahallelerini ziyaret etti. Vatandaş buluşmalarında Cumhur İttifakı adayları Büyükşehir’de Mustafa Demir, Vezirköprü’de İbrahim Sadık Edis’e destek istendi.


Yüksek katılımın olduğu programlarda Sarıdibek ve Tahtaköprü Mahallelerinde dokuma atölyeleri de ziyaret edildi. Meslek öğrenen bayanlarla sohbet eden Yılmaz, el emeği göz nuru çalışmaları inceledi. Yılmaz, özellikle çocuklarla yakından ilgilendi, gönüllerini aldı.


Orta Mahalle’de geniş katılımla gerçekleşen mitingde konuşan Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun’un Türkiye gibi kaybedecek bir dakikası bile olmadığını, hizmet seferberliğinin devamı için Cumhur İttifakı adaylarına tam destek beklediklerini söyledi.



“Kazanımlarımızdan mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz”


Türkiye’nin önemli bir süreçten geçtiğini, 31 Mart seçimleri üzerinden Cumhur İttifakı’nın başarısının sekteye uğratılarak ülkenin geleceğinin abluka altına alınmaya çalışıldığını ifade eden Yılmaz, "Bu kirli oyunları halkımız sandıkta bozacaktır. Geleceğimizi, bekamızı, güçlü Türkiye başarımızı ne kirli ittifaklara ne de onların taşeronlarına teslim edeceğiz. Görüyorsunuz ülkemizin üzerine nasıl her koldan saldırı gerçekleştirildiğini, tökezleyerek herkesin at koşturduğu, rant kapılarının açıldığı, iç karışıklığın, ekonomik çöküşün başlatıldığı, istikrarsız, güvensiz bir Türkiye oluşturulmak istendiğini. Allah’ım bunlara fırsat vermesin. Yıllardır verilen mücadelelerimizden, kazanımlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Bunun için 31 Mart’ta halkımızın büyük desteğini istiyoruz. Bu zamana kadar hep yanımızda oldular, bundan sonra bunun böyle devam edeceğine inancımız tamdır" şeklinde konuştu.



“Vatandaşlarımız sandıkta gerekeni yapacaktır”


Cumhur İttifakı adaylarının hizmete odaklandığını, hizmet için halkın karşısında olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Gönlü Hakk’a, halka, vatana hizmet için yanıp tutuşan tüm adaylarımız 31 Mart’ta yüksek bir oyla seçilerek görevlerinin başına geçecek, bu yönde inancımız tamdır. Halkımız tüm hassasiyetleri gözeterek, sandıkta gerekeni yapacaktır. Samsun için verilen tüm emekleri vatandaşlarımız yakinen görüyor ve yaşıyor. Tüm ilçelerimizin topyekun kalkınması, gelişmesi, sorunları çözmesi, geleceğe emin adımlarla ilerlemesi gerekiyor. Bunu sağlayacak ise Cumhur İttifakı adaylarıdır” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:09
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