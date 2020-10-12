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Spor Yılmaz, Güneş'e tepki gösterdi: Hocam maç bitti ya
Spor

Yılmaz, Güneş'e tepki gösterdi: Hocam maç bitti ya

A Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Rusya ile 1-1 berabere kaldığımız maçın son dakikasında kenara alınmasının ardından teknik direktör Şenol Güneş'e sert çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 00:39:00 - 2020-10-12 00:42:13

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında A Milli Takımımız, Rusya ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ay-Yıldızlıların golünü 62. dakikada Kenan Karaman kaydederken, Rusya'nın golü Miranchuk'tan geldi. Milliler, zorlu deplasmandan 1 puanla ayrılırken son dakikalarda oyundan alınan Burak Yılmaz, Şenol Güneş'e tepki gösterdi.

Oyundan alınması nedeniyle bir hayli kızgın görünen tecrübeli futbolcunun Şenol Güneş'e ''Hocam maç bitti ya!'' şeklinde tepki göstermesi yayıncı kuruluşun kamerasına yansıdı.

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