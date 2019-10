Yılmaz Çolak kimdir? Yılmaz Çolak Polis Akademisi Başkanı oldu! Resme Gazete atama kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararları yayımlandı. Buna göre Polis Akademisi Bakşkanlığına Prof. Dr. Yılmaz Çolak atandı. Peki Yılmaz Çolak nereli ve kaç yaşında? Yılmaz Çolak hangi görevlerde bulundu?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında atama kararları yayımlandı. Buna göre Polis Akademisi Başkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ilişkin atama yapıldı. Buna göre Polis Akademisi Bakşkanlığına Prof. Dr. Yılmaz Çolak atandı. Resmi Gazete atama kararlarına göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcılarının atamaları da gerçekleştirildi. Bu bağlamda İlker Karakaş, Derya Topuksak, Elif Türk Güneş, Furkan Yılmaz, Gökhan Akyol, Gökhan Kıraç, Muammer Akın, Mustafa Orkun Çelik, Nefiset Akkaya, Recep Güner, Rıza Harun Özer, Umut Akın ve Yaşar Ertan atandı.

Yılmaz Çolak kimdir?

Prof. Dr. Yılmaz Çolak, 1969 yılında Giresun Görele’de doğdu. 1993 yılında ODTÜ Sosyoloji Bölümünden Lisans, burslu olarak okuduğu Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden Yüksek Lisans (1994) ve aynı bölümden Doktora (2000) dereceleri aldı.Kırıkkale ve Bilkent Üniversitelerinde Araştırma Görevlisi, ardından 2000-2010 yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent ve Doçent olarak görev aldı. 2003 yılında Belçika Brugge’de Birleşmiş Milletler Üniversitesinde “Misafir Araştırmacı” olarak bulundu.

Prof. Dr. Yılmaz Çolak 2010 yılında Polis Akademisinde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Aralık 2013 - Mayıs 2014 tarihleri arasında Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürü olarak görev yaptı. Mayıs 2014’de Polis Akademisi Başkanı olarak atandı.

İdari Görev

Polis Akademisi Başkanı (2014-...)

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürü (2013-2014)

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekan Yardımcısı (2008-2010)

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekan Vekili 2010

