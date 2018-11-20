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Yılmaz CHP'den ihraç edildi

CHP yönetiminin "Türkçe ezan" açıklamaları ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sözleri nedeniyle iki kez "kesin ihraç" talebiyle disiplin kuruluna sevk ettiği Ardahan Milletvekili Yılmaz hakkındaki nihai karar verildi.

20 Kasım 2018 Salı 17:30
Yılmaz CHP'den ihraç edildi

CHP Grup Disiplin Kurulu, bugünkü toplantısında Yılmaz'ın parti grubundan ihracına karar verdi. Yılmaz hakkındaki ihraç kararı, Siyasi Partiler Kanunu'na göre parti üyeliğini de etkileyecek. CHP Genel Merkezi, bu karara göre Yılmaz'ın CHP üyeliğini de düşürecek.

Öztürk Yılmaz: Beni bu şekilde ihraç edenleri de millet ihraç edecektir. Bu sürecin yargılanacağını halkın vicdanında kabul görmeyeceğini belirtmek isterim. Umudun ışığı sönmez. Hiçkimseye karşı bir gönül kırgınlığım, sitemim yok. 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 17:30
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  2. ÖZTÜRK YILMAZ

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