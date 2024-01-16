Yılmaz Büyükerşen'den CHP'ye ağır sözler! Adeta bir virüs, mikrop gibi

Genel seçimlerden ağır yaralı çıkan CHP'de "yerel seçim adayları" belirlenirken de krizler yaşandı.

CHP'li Yılmaz Büyükerşen, 25 yıldır sürdürdüğü Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeni dönemde aday yapılmadı. Partinin 'yaşını' bahane ettiğini söyleyen Büyükerşen, isim vermeden parti yönetimine yüklenip, "İmalı şekilde 'Yaşınız 86 oldu, anket yaptırıyoruz' dediler. Anket yaptırmalarına kırıldım" dedi.

Yaşananlar sonrasında bugün aday tanıtım toplantısında söz alan Büyükerşen, partisi CHP'yi sert sözlerle hedef aldı.

BÜYÜKERŞEN: ADETA BİR VİRÜS MİKROP GİBİ

CHP'de hep bir geçimsizlik, anlaşmazlık, iftira ve kıskançlık ortamı olduğunu vurgulayan Büyükerşen, "Gençlik yıllarımda da üniversite yıllarımda da aynı şeyleri gördüm. Ve hala da bugünkü siyasette de biraz daha bozulmuş vaziyette. CHP'nin büyük hastalıklarından biri, adeta bir virüs, mikrop gibi siyasetle uğraşan insanlar arasında ne yazık ki var." diye konuştu.

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"CHP SİYASETTE BİRAZ DAHA BOZULMUŞ VAZİYETTE"

Büyükerşen "Gençliğimde, gazeteciliğim sırasında her gün CHP'de vaktimizin büyük bir kısmı geçerdi. Rahmetli Yaşar Eğitim vardı, avukattı, il başkanı. Niyazi Önal genç avukat. Tahsin Atakan diye çok genç bir avukatımı vardı. Oraya gelirler siyasi tartışmalar olurdu. Fakat gördüğüm bir şey olurdu, şeyi görmeye başladım. Hep bir araya geldikleri zaman hepsi çok iyi ahbap, hepsi Atatürk idealleri, partinin seçimlerde kazanması için yapılacak işleri konuşurlar. Fakat bir kısmı çekip gittikten sonra iki kişi yan yana gelince, diğer gidenlerin dedikodusunu yaparlar. Derken gördüm ki; geçimsizlik, anlaşmazlık, kıskançlıklar, iftiralar, ters yorumlar, herkes birbirinin ayağının altına karpuz kabuğu koyma gibi eğilimler içerisinde. Nasıl bu parti adam olacak diye düşünüp durmuşumdur. Kafamın bir köşesinde bu kalmıştır." dedi.