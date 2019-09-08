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Yılmaz Akpınar Kültür Evi açılıyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinin köklü ailelerinden Akpınar ailesine ait tarihi ev Edremit Belediyesi tarafından restore edilerek Yılmaz Akpınar Kültür Evi olarak ilçenin kültür mirasına kazandırıldı.

08 Eylül 2019 Pazar 08:58
Yılmaz Akpınar Kültür Evi açılıyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinin köklü ailelerinden Akpınar ailesine ait tarihi ev Edremit Belediyesi tarafından restore edilerek Yılmaz Akpınar Kültür Evi olarak ilçenin kültür mirasına kazandırıldı.


Edremit ilçesinde özellikle eğitim alanına yaptığı yatırımlarla ilçe halkının gönlünde taht kuran Akpınar Ailesinden merhum Yılmaz Akpınar’ın oğlu Muzaffer Akpınar tarafından Edremit Belediyesine bağışlanan, Gazi Caddesi No; 15 adresindeki tarihi yapının restorasyonu Edremit Belediyesince bir yılda tamamlandı.


Edremit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıldönümü olan 9 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 12.00’de Yılmaz Akpınar Kültür Evi düzenlenecek tören ile açılacak.


Yılmaz Akpınar Kültür Evi’nin giriş katı, Akpınar ailesine ait fotoğraflar, aileye ait önemli belge ve objelerin yanında ayrıca Muzaffer Akpınar ve ailesi tarafından Edremit ve Körfez ilçelerinde yaptırılmış olan eğitim, sağlık ve sosyal tesislerin fotoğrafları da sergilenecek.


Yılmaz Akpınar Kültür Evi olarak hizmete girecek olan tarihi yapının üst katında aynı zamanda “Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile Muzaffer Akpınar Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfının dar gelirli kadınlara mikro kredi dağıtılmasına yönelik Yılmaz Akpınar Vakfı Edremit Mikrofinans Şubesi açılış töreni de gerçekleştirilecek.


Açılış törenin ardından saat 12.30’da Edremit Belediye Meclis Salonunda söz konusu Yılmaz Akpınar Kültür Evi’nin üst katında hizmete girecek olan Yılmaz Akpınar Balıkesir Edremit Mikrofinans Şubesi faaliyetleri hakkında kamuoyunu bilgilendirme toplantısı yapılacak.


Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan; “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Geçmişini bilmeyen toplumlar, geleceğine yön veremez” anlayışı ile ilçemizin geçmişini gelecek kuşaklara aktarmayı en önemli sorumluluklarımızdan birisi olarak görüyoruz. Kentimizin tarihinde önemli izleri olan yapılardan birisi olan Yılmaz Akpınar Kültür Evi’ni ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılında halkımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kültür evini Edremitimize ve bölgemize çok sayıda eser kazandıran çok değerli hayırsever Akpınar ailesine bir teşekkür olarak görüyoruz. Başta bu eseri bağışlayan Muzaffer Akpınar beyefendiye ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 08:58
  1. kültür
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