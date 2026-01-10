"Yıllık sözleşme uygulaması sağlık hizmetini riske atıyor"

Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde görev yapan öğretim üyelerinin her yıl yenilenen sözleşmelerle çalıştırılmasının hukuki ve sağlık politikası açısından ciddi riskler taşıdığı belirtildi. Prof. Dr. Cevdet Erdöl, mahkeme kararlarına rağmen sürdürülen bu uygulamanın kamu sağlık hizmetinin sürekliliğini olumsuz etkilediğini söyledi.

Erdöl, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde görev yapan Dr. Öğretim Üyeleri, Doçentler ve Profesörlerin yalnızca birer yıllık sözleşmelerle istihdam edilmesinin artık bireysel bir sorun olmaktan çıktığını ifade etti. Bu kadroların hasta muayenesi yaptığını, ameliyatlara girdiğini, nöbet tuttuğunu ve doktor yetiştirdiğini vurgulayan Erdöl, her yıl sözleşme yenilenip yenilenmeyeceği kaygısıyla çalıştırılmalarının hizmet kalitesi ve hasta güvenliği açısından sakıncalı olduğunu dile getirdi.

Uygulamanın hukuki dayanağının bulunmadığını belirten Erdöl, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 2024/63 esas, 2024/563 karar sayılı hükmünü hatırlattı. Söz konusu kararda, sözleşme yenilememe işleminin yalnızca sürenin dolmasına dayandırılamayacağı, haklı, makul ve geçerli bir gerekçeye dayanması gerektiğinin açıkça belirtildiğini aktaran Erdöl, buna rağmen “uygun görülmedi” gibi ifadelerle sözleşmelerin yenilenmemesinin hukuk devleti ilkesine zarar verdiğini söyledi.

2015 sonrası Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile birlikte eğitim ve hizmetin aynı çatı altında yürütülmeye başlandığını, bu süreçte binlerce akademik kadronun açıldığını anımsatan Erdöl, mevcut sözleşme belirsizliğinin bu kazanımları riske attığını ifade etti. Erdöl, çözüm için açık ve ölçülebilir performans kriterlerinin belirlenmesi, yenilememe durumunda yazılı gerekçe zorunluluğu getirilmesi ve bağımsız bir itiraz mekanizmasının oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Konuya ilişkin çağrısını Sağlık Bakanlığına yönelten Erdöl, sözleşme uygulamasının idari bir detay olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, bu durumun ulusal sağlık hizmetinin sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığını vurguladı.