İmamoğlu'na destek şovunda skandal itiraf! "Namussuzlarla birlikte yol yürüyoruz!"

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk davasına destek vermek için mahkeme kapısına dayanan CHP Denizli Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kameralar önünde şaşırtmayan bir ifadeye imza attı.

Yolsuzluk nedeniyle hapse giren CHP’li Ekrem İmamoğlu’na siper olmak isterken adeta kendi ipliğini pazara çıkaran CHP Denizli Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu,’nun, "Bugün burada namussuzlarla birlikte yol yürüyoruz" şeklindeki skandal sözleri, siyaset kulislerinde ve sosyal medyada büyük bir infiale yol açtı.

Milletin iradesini temsil etmek yerine şaibeli isimlerin peşinde saf tutan CHP zihniyetinin bu son rezaleti, kendi içlerindeki çarpık ilişkileri ve hukuk tanımaz tavırlarını bir kez daha tescilledi.

