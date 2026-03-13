Fransa'dan olay belgesel! Türkiye'nin silahları...
Dünya

Fransa'dan olay belgesel! Türkiye'nin silahları...

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:

Fransızlar, dünyanın yakından takip ettiği Türkiye'nin Savunma Sanayii ürünlerini belgesel haline getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlarla hem bölgesel hem küresel oyun kurucu haline geldi.

Dünyanın yakından takip ettiği Türkiye'nin Savunma Sanayii, Fransızlar tarafından belgesel haline getirildi.

France24 tarafından hazırlanan "SİHA'lar ve Etkileri - Türkiye'nin Afrika'daki Güç Oyunu" adlı belgesel, Türkiye'nin kıtada dördüncü büyük silah tedarikçisi haline gelerek savunma ve yumuşak güç unsurlarıyla etkisini artırmasını konu alıyor.

Ocak 2026'da yayımlanan ve Karina Chabour tarafından hazırlanan araştırma, Bayraktar TB2 SİHA'larının çatışma dinamiklerini değiştiren rolüne ve "SİHA diplomasisi"ne odaklanıyor.

 

Belgeselden öne çıkan ifadeler şöyle:

Türkiye sadece 10 yıl içinde Kara Kıta'nın dördüncü büyük silah tedarikçisi haline geldi.

Savunma sanayii fuarlarında yabancı heyetler arasında Afrikalılar en ön sıralarda.

Bugün Türkiye Afrika'nın her yerinde. Çocuklar Türk okullarına gidiyor, evde Türk dizileri izleniyor.

Fransa'nın Türkiye'deki eski askeri ataşesi general Patrice Moyeuvre:

Savunma endüstrisiyle şimdi neredeyse kendi kendilerine yeter hale geldiler.

Türkler Afrika heyetlerini davet ederek silah-mühimmat teçhizatını sergilemek suretiyle iddialı ihracat stratejisine devam ederse, büyük bir olasılıkla yakında Fransa'yı geride bırakacaktır.

Kaynak : TR Savunma

