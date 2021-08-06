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Ekonomi Yıllık izinde cumartesi günü izinden sayılır mı?
Ekonomi

Yıllık izinde cumartesi günü izinden sayılır mı?

Kamu kurum kuruluşlarında veya özel sektörde çalışan her insanın yıllık izin hakkı vardır. Yıllık izin hakkını kullanmak isteyen kişiler” Cumartesi günü yıllık izin içerisinde mi?” Sorusunun cevabını merak etmekte. Peki, Yıllık izinde cumartesi günü izinden sayılır mı?

Yeniakit Publisher
2021-08-06 17:52:00 -
Yıllık izinde cumartesi günü izinden sayılır mı?

Çalışan kişiler için yıllık izin çok önemlidir. Çünkü tüm yılın yorgunluğunu ve stresi yıllık izin sayesinde atabilmektedir. TRT Haber’de yer alan bir habere göre bir işçi, işverenine cumartesi yıllık izinde olduğu dönemde cumartesi günü ücretinin de kendisine ödenmesini istedi. Bu nedenle insanlar “Cumartesi günü yıllık izin içerisinde mi?” Sorusunun cevabını merak etmekte. İşte haberin devamı…

Yıllık izinde cumartesi günü izinden sayılır mı?

TRT Haber’de yer alan bir habere göre bir işçi, işverenine cumartesi yıllık izinde olduğu dönemde cumartesi günü ücretinin de kendisine ödenmesini istedi. İşveren 'Cumartesi hafta tatili değil' diyerek, karşı dava açtı. Yerel mahkeme işçiyi haklı bulsa da Yargıtay işvereni haklı buldu. Kararda işçinin iş sözleşmesine atıfta bulundu. Fiilen haftada 5 gün çalışılan ancak iş sözleşmesinde hiçbir hüküm olmayan hallerde cumartesi günlerinin yıllık izinden düşülemeyeceği belirtildi. Karara göre 7 gün tatil yapan işçi, sadece pazar günü düşülerek 6 gün izin kullanmış sayılacak.

Yargıtay" Sözleşmede hafta tatili olarak belirtilmişse cumartesi için ücret ödenir. İş sözleşmesinde cumartesi ve pazar günleri “hafta tatili” olarak belirlenmişse, yıllık izin sürelerine dahil edilmeyecek.” Diyerek işçi sözleşmesine bulunan yer hükme bağlı olacağını bildirdi.

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