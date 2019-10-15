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Yıllık izin süresi kıdeme göre belirlenir

Murat Özdamar, yıllık izin süresine ilişkin gazetemize yöneltilen soruyu cevapladı.

15 Ekim 2019 Salı 12:44
Yıllık izin süresi kıdeme göre belirlenir

Soru: Ben işyerimde 12 yıl çalıştım. Daha sonra işten ayrılıp 2015 yılında emekli oldum. Emekli olduktan üç ay sonra aynı işyerinde yeniden çalışmaya başladım. Benim yıllık izin sürem kaç gün olmalı? Ümit C.

Cevap: İzin sürelerinin kaç gün olacağının hesabında kıdem süresine bakılır. İşçinin aynı işverenin değişik zamanlarda da olsa aynı işyerinde ya da aynı işverenin değişik işyerlerinde geçen kıdem süresi birleştirilerek hesap yapılır. Bu husus 4857 sayılı İş Kanununun 54 üncü maddesinde özellikle vurgulanmıştır. Bu emredici bir düzenlemedir. İş Kanununun bu emredici hükmüne gereği işyerindeki kıdeminiz 15 yıldan fazla olduğu için yıllık izin hakkınız 26 gün olacaktır. Ayrıca işyerindeki kıdem süresi 5 yıldan az olsa bile 50 yaşın üzerinde olanlar ve 18 yaşın altında olanlar için yıllık izin süresi 20 gün olarak uygulanır.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 12:44
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