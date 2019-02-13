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Yıllık izin için ne kadar çalışmak gerekir? Yıllık izin hakkı nasıl hesaplanır?

Çalışanların her yıl hak kazandıkları izin süreleri vardır. Yıllık izin kullanmak için ne kadar çalışmış olmak gerekir? Yıllık izin süreleri kanunda net bir şekilde belirtilir ve kullanılması zorunludur. Peki, yıllık olarak kazandığınız izin günü kaç gündür? Yıllık izin süresi nasıl hesaplanır? İşte yanıtları...

13 Şubat 2019 Çarşamba 20:47
Yıllık izin için ne kadar çalışmak gerekir? Yıllık izin hakkı nasıl hesaplanır?

Çalışanların her yıl hak kazandıkları izin süreleri vardır. Yıllık izin kullanmak için ne kadar çalışmış olmak gerekir? Yıllık izin süreleri kanunda net bir şekilde belirtilir ve kullanılması zorunludur. Peki, yıllık olarak kazandığınız izin günü kaç gündür? Yıllık izin süresi nasıl hesaplanır? İşte yanıtları...

Yargıtay’ın izin hakkının sıfırlanmasına ilişkin uygulamasını izin sürelerinin artışında kabul ettiği fakat yıllık izne hak kazanmak için gereken bir yıllık sürenin hesabında, önceki dönemin artan süresini sıfırlamadığı, yeni dönemde ilk yıllık izne hak kazanılacak tarihin hesaplanmasında dikkate aldığı görülmektedir. Örneğin, 2 yıl 6 ay çalışan bir işçi, işten ayrılınca kullanmadığı yıllık izin süresinin ücreti ödenmişse, 20 iş günü izne hak kazanmak için gereken 6 yılın hesabında 2 yıl dikkate alınmayacak, fakat tekrar işe başladığında, önceki artan süre olan 6 ay dikkate alınarak, yeni dönemde altı ay çalışması halinde yıllık izne hak kazanacaktır.

Yıllık izin nasıl hesaplanır?

Aynı işverenin yanında aralıklı çalışma halinde gündeme gelen ikinci bir soru da yıllık izin hakkının hangi süreye göre belirleneceğidir. İş Kanunu aynı işverenin yanında geçen aralıklı sürelerin bir bütün olarak dikkate alınacağını ifade etmektedir. Yargıtay eski tarihli kararlarında daha önce kıdem tazminatı ödenen sürelerin tasfiye edildiğini, bu nedenle yıllık izin hakkında dikkate alınmayacağını belirtmiştir. Yeni tarihli kararlarında ise aralıklı çalışmada yıllık izin hakkının kıdem tazminatının ödenmiş olmasına bağlı olmadığını isabetli olarak belirtmiş, kıdem tazminatı ödenmiş olsa bile aynı işverenin yanında daha önce çalışılan sürelerin yıllık izne hak kazanma ve hak kazanılan sürenin tespiti konusunda dikkate alınacağını vurgulamıştır. Bununla birlikte, aynı işverenin yanında daha önce çalışılan sürenin yıllık izin hakları kullandırılmış veya önceki işten çıkışta ücreti ödenmişse, ilgili dönemin tasfiye edildiğini, bu nedenle yeni dönemde önceki sürelerin yıllık izne esas sürelerin hesabında dikkate alınmayacağına karar vermektedir. Dolayısıyla, Yargıtay aynı şekilde yıllık izne esas kıdemin sıfırlanmasına imkân tanımakta, fakat sıfırlama kriterini değiştirmektedir. İşten ayrılma durumunda, kullandırılmayan izin süresinin ücretinin ödenmesi, yasal bir zorunluluk olduğundan, önceki dönemin tasfiye edilmemiş olmasının çok sık karşılaşılan bir durum olmayacağı düşünülmektedir.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 20:47
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