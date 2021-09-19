Yıllık cirosu 240 binden az olandan vergi alınmayacak

“Paketin yürürlüğe girmesiyle yaklaşık 900 bin esnaf gelir vergisi ödemeyecek” diyen Palandöken, şu görüşleri paylaştı: “Bu durumdaki esnaf için üst sınırın yıllık 240 bin lira olması bekleniyor. Bir başka ifadeyle yıllık cirosu 240 bin liranın altında kalan ve basit usulde vergiye tabi olan esnafımız 2022’den itibaren gelir vergisi ödemeyecek. Esnafımız 2021’in vergisini 2022’nin ikinci ve üçüncü ayında beyan ederek ödeyecek. 2022’nin gelirlerinden vergi ödemeyecek.” 4’üncü dönem geçici vergi beyannamesinin verilmemesinin de paket dahilinde olduğunu aktaran Palandöken, şunları bildirdi: “4’üncü dönem geçici vergisi beyannamesi hem mali müşavirler üzerinde bir yük oluştururken hem de esnafımız için gereksiz bir bürokratik işlem halini alıyordu. Şimdi bu kaldırılıyor ve diğer 3 beyannamenin sürelerinde değişiklik yapılıyor. Böylelikle hem esnafımızın bürokratik işlemleri hem de mali müşavirlerin iş yükleri azalmış olacak. Son şeklini alana kadar başka düzenlemeler de bu pakette yer alabilir. Ekimde TBMM açıldıktan sonra ilk gelen kanun tekliflerinden birinin bu paket olmasını bekliyoruz.”