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Spor Yıllık 9 milyon Euro maaş! Fenerbahçe, Aston Villa'nın İngiliz yıldız golcüsü Ollie Watkins ile anlaştı
Spor

Yıllık 9 milyon Euro maaş! Fenerbahçe, Aston Villa'nın İngiliz yıldız golcüsü Ollie Watkins ile anlaştı

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Yıllık 9 milyon Euro maaş! Fenerbahçe, Aston Villa'nın İngiliz yıldız golcüsü Ollie Watkins ile anlaştı

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, Aston Villa'nın İngiliz yıldız golcüsü Ollie Watkins ile anlaşmaya vardı.

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurarak hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, forvet transferinde mutlu sona ulaşıyor. Vedat Muriqi'nin yaşadığı sakatlık sonrası santrfor arayışlarına büyük bir hız veren sarı-lacivertli yönetim, Premier Lig'in yıldız ismiyle el sıkıştı.

Fenerbahçe, Aston Villa'nın golcü ismi Ollie Watkins ile yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Yapılan görüşmeler neticesinde 30 yaşındaki İngiliz santrfor, sarı-lacivertlilerin sunduğu tüm şartları kabul etti. Tarafların, yıllık 9 milyon Euro maaş karşılığında 3 yıllık bir sözleşme üzerinde kesin olarak anlaşmaya vardığı öğrenildi.

 

Oyuncu tarafını tamamen ikna eden Fenerbahçe, şimdi ise kulübü Aston Villa ile olan pürüzleri gidermek için masada. İngiliz ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Watkins için geçtiğimiz hafta resmi girişimlere başlayan Fenerbahçe, bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Aston Villa cephesinin kapıyı 35 milyon Euro’dan açtığı belirtilirken, Fenerbahçe yönetiminin bu transferi yaklaşık 25 milyon Euro seviyesinde bir bonservis bedeliyle bitirmeyi planladığı ifade edildi.

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