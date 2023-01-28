Yılların şirketi ikinci kez iflas etti

İngiltere merkezli şirketi Flybe, tüm operasyonların durdurulduğunu ve uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Hava yolu şirketi ikinci kez battığını ilan etti.

Airporthaber'de yer alan habere göre, İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi (CAA), şirketin operasyonlarının durdurulduğunu doğruladı. Flybe ile seyahat edecek yolcuların havalimanlarına gelmemeleri başka şirketler üzerinde bilet temin etmeleri uyarısı yapıldı.

CAA tüketici direktörü Paul Smith şunları söyledi:

"Bir havayolu şirketinin batış sürecine girdiğini görmek her zaman üzücüdür ve Flybe'nin operasyonları durdurma kararının tüm çalışanlar ile müşterileri için üzücü olacağını biliyoruz. Bu havayolu ile uçmayı planlayan yolcuları, tüm Flybe uçuşları iptal edildiğinden havalimanlarına gitmemeye çağırıyoruz. Şirketle ilgili son gelişmelerin takibi ve Flybe ile ilgili daha fazla bilgi edinebilmek için İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi'nin web sitesini veya Twitter akışımızı ziyaret etmelerini öneriyorum."

Flybe, Covid-19 pandemisiyle birlikte Mart 2020'de uçuş faaliyetlerini durdurmuş ve daha sonra operasyonlara yeniden başlamayacağını ilan etmişti. Ancak hava yolu şirketi ABD'li hedge fonu Cyrus Capital ile Thyme Opco tarafından satın alınarak yeniden operasyonlara başlamıştı.

Ancak şirketin ikinci macerası da kısa sürdü. Flybe'nin bundan sonra hiçbir şekilde uçuş planlamadığı açıklandı.

Şirketin temelleri 1979 yılına dayanıyor

1979 yılında Intra Airways ve Express Air Services'in birleşmesinin ardından Jersey European Airways olarak hayat bulan hava yolu, 1983 yılında havayolu, Spacegrand Aviation'ın da sahibi olan Walker Steel Group'a satıldı ve iki havayolu şirketi 1985 yılında Jersey European adı altında birleştirildi. 1990'lı yıllarda büyük bir atılım yapan şirket, 2000 yılında British European daha sonra da 2002 yılında bugün bildiğimiz adıyla flybe olarak yoluna devam etti.

Kasım 2006'da, Flybe'nin BA Connect'i satın alma sürecinde olduğu açıklandı ve bu da havayolunun Avrupa'nın en büyük bölgesel havayolu şirketi haline gelmesiyle sonuçlandı. 10 Aralık 2010'da şirket, Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda halka arz edildi.

Şubat 2019'da havayolu, Virgin Atlantic ve Stobart Aviation tarafından desteklenen Connect Airways konsorsiyumuna satıldı.

Pandemi etkiledi

Flybe yönetim Mart 2020'de sivil havacılık otoritesine başvurusunda bulundu ve tüm operasyonları durdurdu. Birkaç aydır mücadele eden havayolu şirketi, yaşadığı zorlukların COVID-19 salgınının rezervasyonlar üzerindeki etkisiyle daha da arttığını iddia etti.

Ekim 2020'de, eski hissedar Cyrus Capital ile bağlantılı bir şirket olan Thyme Opco, Flybe markasını satın almak ve düzenleyici onaylara tabi olarak 2021'de havayolunu yeniden başlatmak için yöneticilerle bir anlaşmaya varmıştı.

İkinci macerası kısa sürdü

Nisan 2021'de, yeni şirket kendisini Flybe Limited olarak yeniden adlandırdı, işletme lisansı, rota lisansları ve havaalanı yuvaları aldı; ilk uçuş 13 Nisan 2022'de gerçekleşti. Flybe, 28 Ocak 2023'te ticareti durdurdu.