  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Emareler heyecanlandırdı! Türkiye'nin ünlü holdingi o ile petrolü bulmaya gidiyor

İsrail ordusu şimdi ayvayı yedi! Hizbullah o sistemi devreye sokuyor

ABD ve İngiltere yangına körükle gidiyor: "Ukrayna'ya tarihi destek vereceğiz" Erdoğan "NATO savaşın tarafı olmasın"

O devin kapısını çaldı! Olaylar olaylar... Artık olmayacak gibi! İlan etti: Yeni bir arayış...

Kültür sanat dünyasının “Gazze sınavı” panelde konuşulacak

Hükümetin atacağı her adımdan haberi olan isimden emeklileri sevince boğan haber! Maaşlar bakın ne kadara çıkıyor

Ak Parti'den nüfusu artıracak teklif: 3 çocuğa asgari ücret kadar destek!

BAE Hakan Fidan'ı konuşuyor! Gündemi altüst etti

Altın pusuda! Kritik gün geldi!

Sendikalar apar topar toplandı! Asgari ücrete zam mı geliyor?
Dünya Yıllardır ilişkileri donduran iki ülke arasında uçuşlar yeniden başladı
Dünya

Yıllardır ilişkileri donduran iki ülke arasında uçuşlar yeniden başladı

Yeniakit Publisher
2024-07-10 13:41:00 - 2024-07-10 13:46:06
Yıllardır ilişkileri donduran iki ülke arasında uçuşlar yeniden başladı

Suriye ve Arabistan arasında 13 yıldır askıya alınan uçuşlar yeniden başladı.

Suriye ve Suudi Arabistan arasındaki düzenli ticari uçuşlar yaklaşık 13 yıl aradan sonra yeniden başladı.

Suriye ve Suudi Arabistan arasındaki normalleşme süreci devam ediyor. İki ülke arasında ilişkilerin yeniden kurulması çerçevesinde bugün itibarıyla yaklaşık 13 yıl aradan sonra ticari uçuşlar yeniden başladı. Şam Uluslararası Havalimanı’ndan havalanan Suriye Havayolları’na ait ilk uçak Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na ulaştı. Suriye'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Ayman Soussan yaptığı açıklamada, uçuşların yeniden başlamasının iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin gelişme sürecinde atılan yeni bir adım daha olduğunu söyledi.
Öte yandan, Suriyeli hacı adayları, geçtiğimiz ay hac ibadeti için Suudi Arabistan'a doğrudan uçuşla seyahat etmişti.

Suudi Arabistan 2012 yılında Esad'ın Arap Baharı ayaklanmaları sırasında protestoculara sert müdahalesi ve baskıları nedeniyle Suriye ile ilişkilerini kesmişti. Geçtiğimiz yıldan bu yana birçok Arap ülkesi Suriye ile ilişkilerini normalleştirmeye başlamıştı.

Suudi Arabistan'dan KAAN ve Kızılelma bombası
Suudi Arabistan'dan KAAN ve Kızılelma bombası

Teknoloji

Suudi Arabistan'dan KAAN ve Kızılelma bombası
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında bomba işbirliği! Dev projeler yolda
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında bomba işbirliği! Dev projeler yolda

Medya

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında bomba işbirliği! Dev projeler yolda

Dünyanın petrol zengini Suudi Arabistan, nitelikli çok sayıda kişiye ülkede vatandaşlık veriyor
Dünyanın petrol zengini Suudi Arabistan, nitelikli çok sayıda kişiye ülkede vatandaşlık veriyor

Dünya

Dünyanın petrol zengini Suudi Arabistan, nitelikli çok sayıda kişiye ülkede vatandaşlık veriyor

Türkiye gözaltına alınan Türk gazeteci hakkında Suudi Arabistan'dan bilgi istendi
Türkiye gözaltına alınan Türk gazeteci hakkında Suudi Arabistan'dan bilgi istendi

Gündem

Türkiye gözaltına alınan Türk gazeteci hakkında Suudi Arabistan'dan bilgi istendi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23