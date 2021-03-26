  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 'Yıllardır bugünü bekliyordum' deyip Kılıçdaroğlu'nu rezil etti
Gündem

'Yıllardır bugünü bekliyordum' deyip Kılıçdaroğlu'nu rezil etti

Bursa ziyaretinde bir esnaf, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Sizi Başkan olarak görmek istiyoruz ama bu gidişle muhtar bile olamayacağınıza emin olun" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 16:38:00 - 2021-03-26 16:46:59

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'daki programı kapsamında Osmangazi ilçesine geçerek, Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti.

"Bu gidişte mahallemizdeki muhtar bile olamayacağınıza emin olun"

Kılıçdaroğlu'na ziyareti sırasında bir vatandaş, "İşe yaramaz insanlardan kendiniz arınmadığınız sürece siz gönüllerin başkanı olamayacaksınız. Sizi her şekilde başkan olarak görmek istiyoruz ama siz bu gidişte mahallemizdeki muhtar bile olamayacağınıza emin olun" diyerek, tepki gösterdi.

Vatandaş, korumalarca uzaklaştırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu'na 'kurban olurum' dedi yere serildi!
Siyaset

Kılıçdaroğlu'na 'kurban olurum' dedi yere serildi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Kurban olurum' diyen bir vatandaş Kılıçdaroğlu'nun korumaları tarafından engellenirken yere düştü. ..
Savaş konusunda Türkiye'nin kapısını çaldılar: Yardım edin
Dünya

Savaş konusunda Türkiye'nin kapısını çaldılar: Yardım edin

Afganistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Muhakkik, Taliban ile hükümet arasında yaşanan krize dair açıklamalarda bulundu.
Merkel’den Türkiye açıklaması: Şimdi ilk adımı atıyoruz
Dünya

Merkel’den Türkiye açıklaması: Şimdi ilk adımı atıyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Türkiye ve Avrupa ilişkileri hakkında yaptığı açıklamada, "Şimdi fiilen karar verdiğimiz 2 aşamalı bir yak..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay