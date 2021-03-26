'Yıllardır bugünü bekliyordum' deyip Kılıçdaroğlu'nu rezil etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'daki programı kapsamında Osmangazi ilçesine geçerek, Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti.

"Bu gidişte mahallemizdeki muhtar bile olamayacağınıza emin olun"

Kılıçdaroğlu'na ziyareti sırasında bir vatandaş, "İşe yaramaz insanlardan kendiniz arınmadığınız sürece siz gönüllerin başkanı olamayacaksınız. Sizi her şekilde başkan olarak görmek istiyoruz ama siz bu gidişte mahallemizdeki muhtar bile olamayacağınıza emin olun" diyerek, tepki gösterdi.

Vatandaş, korumalarca uzaklaştırıldı.