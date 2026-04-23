Yıllardır araştırılan kazanın sebebi belli oldu! Pilotlar selfie çekerken savaş uçakları çarpıştı

Güney Kore Hava Kuvvetleri bünyesinde görev yapan iki savaş pilotunun eğitim uçuşu sırasında selfie çekmeye çalışırken çarpıştığı ortaya çıktı.

2021 yılının aralık ayında yaşanan olayın arkasındaki neden, yapılan resmi incelemenin ardından gün yüzüne çıktı.

Soruşturmayı yürüten Denetim ve Teftiş Kurulu raporuna göre, Daegu yakınlarında eğitim uçuşu yapan iki F-15K savaş uçağının pilotları, görev sırasında fotoğraf ve video çekimi yapıyordu.

Pilotlardan biri, birlikteki son uçuşunu gerçekleştirdiği için bu anı ölümsüzleştirmek istemiş ve uçuş öncesi brifingde de fotoğraf çekeceğini meslektaşlarına söylemişti. Dönüş sırasında arkadaki uçakta bulunan pilot, cep telefonuyla görüntü almaya başladı. Öndeki pilot ise diğer bir pilottan bu anları videoya kaydetmesini istedi.

Tehlikeli manevra çarpışmaya yol açtı

Rapora göre, görüntü almak isteyen arkadaki pilot, kamera için ani bir manevra yaptı ve uçağını yükselterek adeta “gösteri” hareketine girişti. Bu manevra iki uçak arasındaki mesafeyi tehlikeli şekilde azalttı.

Çarpışmayı önlemek için öndeki pilot hızla alçalmaya çalışırken, arkadaki pilot neredeyse dikey şekilde yükseldi. Ancak bu hamleler kazayı engelleyemedi. Öndeki uçağın sol kanadı, diğer uçağın kuyruk stabilizatörüne çarptı.

Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı ancak her iki uçakta da ciddi hasar oluştu.

880 milyon wonluk hasar ve tartışmalı ceza

Kaza sonucunda oluşan hasarın Güney Kore ordusuna maliyeti yaklaşık 880 milyon won (yaklaşık 27 milyon TL) olarak hesaplandı. Kazaya neden olan pilot başlangıçta bu tutarın tamamını ödemekle yükümlü tutuldu.

Ancak pilot karara itiraz etti. İhmali kabul etmesine rağmen, bu tür fotoğraf çekimlerinin uçuşlarda yaygın bir uygulama olduğunu ve üstü kapalı bir onay bulunduğunu savundu.

İnceleme kurulu, pilotun itirazını kısmen kabul ederek cezayı yüzde 90 oranında düşürdü. Pilotun yaklaşık 88 milyon won ödemesine karar verildi.

'Bu ilk değil' savunması

Denetim kurulu, kararında dikkat çekici bir noktaya da işaret etti: Uçuş sırasında hatıra fotoğrafı çekmenin yaygın bir alışkanlık olduğu ve hava kuvvetlerinin bu konuda yeterli düzenleme yapmadığı belirtildi.

Raporda, kazaya karışan pilotun çarpışma sonrası uçağı kontrol altında tutarak daha büyük bir felaketi önlediği ve uzun hizmet geçmişinin de ceza indirimi kararında etkili olduğu vurgulandı.

Hava kuvvetlerinden özür ve yeni önlemler

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Hava Kuvvetleri resmi bir özür yayımladı. Yapılan açıklamada, benzer kazaların önüne geçmek için uçuş güvenliği kurallarının sıkılaştırılacağı belirtildi.

Kazaya karışan pilotlardan birinin uçuş görevinden uzaklaştırıldığı, disiplin cezası aldığı ve daha sonra ordudan ayrıldığı da açıklandı.