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Yıllardır adil bir düzenleme yapılmasını bekliyorlar! Süresiz nafaka mağdurlarının sabrı tükeniyor

Süresiz nafaka mağdurları, “Süresiz nafakaya Erdoğan’dan ayar geliyor. Süresiz nafakanın kaldırılmasında sona gelindi. Nafakaya süre önerisi…” gibi haberlerden artık umudunu kesmiş durumda. Sorunların çözülmesi yerine aylardır oyalandıklarını düşünen süresiz nafaka mağdurları, sosyal medyadan yoğun bir şekilde tepkilerini dile getiriyorlar.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:47

  Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük icraat planında dahi yer almış olmasına rağmen bugüne kadar sorunun çözülememiş olması mağdurlarda hayal kırıklığına neden oldu.

Mağdur Süleyman Üstündağ: Nafaka nedeniyle 3’üncü evliliğimde bitme noktasına geldi! 

Yeniakit.com.tr’ye konuşan süresiz nafaka mağdurlarından Süleyman Üstündağ, “721 sayılı Medeni Kanunun 175. maddesinde boşanan kadın ‘süresiz nafaka isteyebilir’ demektedir. Şu anda ödemiş olduğum süresiz nafakadan dolayı 3. evliliğimden ayrılma noktasına geldim. Sayın Cumhurbaşkanım, nafakaya süre sınırı getiren yasanın çıkarılması için gerekli işlemi yapmanızı arz ederim.” şeklinde konuştu.

Süresiz nafaka mağdurları tepkilerini sosyal medyadan şu şekilde dile getirdiler:

Süresiz nafaka sözünün defalarca verilmesine karşın hala gerçekleşmemesi, biz mağdurları fazlasıyla hayal kırıklığına uğrattı.. Bir yanim inanmak isterken bir yanım da boşa umutlanma diyor.

Yaz tatili biter kış geldi derler olmaz yaza derler Yaz gelir hava çok sıcak derler olmaz. Biz artık yemiyoruz. Bizleri oy için kullandıkları gibi sizleride kandırıyorlar . Çok yazık. Allah’a sığındık.

İnşallah evlilik süresi kadar demezler 13 yıldır ödüyorum kanserim ömrüm yetmez. Nafakasız tek bir emekli maaşı almadan ölürsem gözüm açık gidecek nafaka borçlusu ölmek istemiyorum ömrümün son günlerini huzur evindeyim huzurlu yaşamak istiyorum.

Zaten evlilik süresi kadar nafaka teklifi kasıtlı olarak çıkarıldı ki bu iş sürüncemede kalsın olmasın diye..

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:47
  1. süresiz nafaka
  2. Süleyman Üstündağ

YORUM YAZ

  • SüleymanSüleyman23 dk önce
    Sabrımız çoktan tükendi ükümetin İstanbul sözleşmesi konusunda iktidarın masum olmadığına inanıyorum. bilerek ve isteyerek bizzat kendileri 2012 yılında İstanbul sözleşmesini imzaladılar.
  • VEYSİ VEYSİ 24 dk önce
    SÜRESİZ NAFAKA YÜZÜNDEN İKİNCİ EVLİLİĞİMDE BOŞANMA AŞAMASINA GELDİM YETMEZ İLK EVLİLİĞİMDEN OLAN ÇOCUKLARIMI GÖREMİYORUM 2009 YILINDAN BERİ NAFAKA VE HAKSIZ YERE TAZMİNAT ÖDÜYORUM HEM ÇOCUKLARIMDAN MAHRUM KALDIM HEMDE RESMEN İNEKGİBİ SAĞILACAK İNEK GİBİ KULLANILIYORUZ BUNA SON VERİLMELİKADINA ŞİDDET AİLE İÇİ ŞİDDET KADIN ÖLÜMLERİ DAHA FAZLA ARTACAKTIR MEVCUT ANAYASA YÜZÜNDEN AİLE KAVRAMI BİTTİ EVLİLİKLER YIKILIYOR KADINLAR SADECE RESMİ NİKAHI ALIP BOŞANIP MAAŞ ALMAK İÇİN EVLİLİK YAPIP BOŞANIYOR
  • AhmetAhmet24 dk önce
    Ey müslümanlar hükümet sersem sersem dolaşan kroke boksör gibi hiç bir iş yapamıyor ama ayakta duruyormuş gibi gösteriyor kendini babacan taifesi bunun farkında parti kurmaya kalktılar işin gerçeği Erdoğanın öteden beri bozuk para gibi harcadığı insanlar başarıyı getiriyormuş meğer Erdoğan korkunç büyüklükte 3 hata yaptı 1 suriye politikası 2 suriyeli gibi farklı kültürden tuhaf insanları alt yapısız getirip bu halkın başına bela etti 3 vizeleri düşüncesizce kaldırdı tüm geri kalmış ülkelerden ipini koparan soluğu ülkemizin en gelişmiş yerlerinde aldı bunlar işsizlik kira pahalılığı ulaşım güçlüğü Devletin parasınıçarçur etmek anlamlarına geldi Akparti kurulduktan beri sadece Akpartiye oy vermiş biri olarak Erdoğanın bu ülkeye ihanet ettiğini düşünüyorum bir daha oy da vermem
  • yıldıray semizyıldıray semiz42 dk önce
    TURGAY GÜLER'e SESLENİYORUM...DİYANETE SESLENİN TEKRAR 15 TEMMUZ SELALARI VERSİNLER...ZİRA BİZ MAĞDURLARIN 15 TEMMUZU BİTMEDİ...YA YOLA GELSİNLER YA DA DUA EDELİM ALLAH BİZİ 15 TEMMUZ'da KURTARDIKLARIMIZDAN KURTARSIN. AKP'yi ZATEN BİTİRDİLER...DİKKAT ET REİS...TURGUT ÖZAL'ı AİLE EFRADI BİTİRDİ...SENİ DE KADEM VE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ TARAFTARLIĞIN VE AYNI ŞEKİLDE ÇALIŞAN AİLE EFRADIN BİTİRECEK...BİR MAĞDUR OLARAK UYARMAK ZORUNDAYIM...

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