Yıllardır adil bir düzenleme yapılmasını bekliyorlar! Süresiz nafaka mağdurlarının sabrı tükeniyor

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük icraat planında dahi yer almış olmasına rağmen bugüne kadar sorunun çözülememiş olması mağdurlarda hayal kırıklığına neden oldu.

Mağdur Süleyman Üstündağ: Nafaka nedeniyle 3’üncü evliliğimde bitme noktasına geldi!

Yeniakit.com.tr’ye konuşan süresiz nafaka mağdurlarından Süleyman Üstündağ, “721 sayılı Medeni Kanunun 175. maddesinde boşanan kadın ‘süresiz nafaka isteyebilir’ demektedir. Şu anda ödemiş olduğum süresiz nafakadan dolayı 3. evliliğimden ayrılma noktasına geldim. Sayın Cumhurbaşkanım, nafakaya süre sınırı getiren yasanın çıkarılması için gerekli işlemi yapmanızı arz ederim.” şeklinde konuştu.

Süresiz nafaka mağdurları tepkilerini sosyal medyadan şu şekilde dile getirdiler:

Süresiz nafaka sözünün defalarca verilmesine karşın hala gerçekleşmemesi, biz mağdurları fazlasıyla hayal kırıklığına uğrattı.. Bir yanim inanmak isterken bir yanım da boşa umutlanma diyor.

Yaz tatili biter kış geldi derler olmaz yaza derler Yaz gelir hava çok sıcak derler olmaz. Biz artık yemiyoruz. Bizleri oy için kullandıkları gibi sizleride kandırıyorlar . Çok yazık. Allah’a sığındık.

İnşallah evlilik süresi kadar demezler 13 yıldır ödüyorum kanserim ömrüm yetmez. Nafakasız tek bir emekli maaşı almadan ölürsem gözüm açık gidecek nafaka borçlusu ölmek istemiyorum ömrümün son günlerini huzur evindeyim huzurlu yaşamak istiyorum.

Zaten evlilik süresi kadar nafaka teklifi kasıtlı olarak çıkarıldı ki bu iş sürüncemede kalsın olmasın diye..