Yıllar önce yapılması gereken Mamak metrosunun ihalesini bile beceremediler! Şirketler Mansur Yavaş’a güvenmedikleri için rekabet dahi etmedi

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere CHP yönetimindeki belediyelerde 2019 yerel seçimleri öncesi verilen sözlerin yerine getirilmemesi, kendilerine oy veren seçmen dahi vatandaşı çileden çıkartıyor.

İmamoğlu İstanbul'da özellikle İETT arızaları ile nam salarken; Mansur Yavaş ise Ankara'da bir metro çalışmasını bile vatandaşın hizmetine sunamamasıyla gündemde.

5 yıl önce bitmesi gerekiyordu ihalesi bile yapılamadı

5 yıl önce 58 kilometrelik metro hattı vaad eden ancak 1 kilometre bile yapamayan Mansur Yavaş, yıllar önce bitmesi gereken Mamak metrosunun ihalesini bile beceremedi.

Cengiz Holding'in teklif verdiği ihaleyi iptal ettiler

Şirketler Mansur Yavaş'a olan güvensizlikleri sebebiyle rekabet bile edemezken CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) en düşük teklifi Cengiz Holding'in verdiği Mamak Metrosu'nun ihalesini iptal etti.

ABB'den yapılan açıklamada, ihaleye iptal gerekçesi olarak şu ifadeler kullanıldı:

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Projenin yaklaşık maliyeti 370 milyon Euro olduğu halde, ihalede en düşük teklif 575 milyon Euro olarak Cengiz İnşaat tarafından verilmiş. En düşük teklif bile yaklaşık maliyetin %55 üzerinde verilmiş. Ayrıca ihalede 1., 2. ve 3. teklif arasındaki farkın da %1'den az olduğu görüldü.

CHP'li ABB: Rekabetçi ortam sağlanamadı!

İhalenin yenileneceğini belirten CHP'li ABB, şirketlerin kendilerine olan güvensizlikleri nedeniyle rekabet bile edemediklerini şu sözlerle itiraf etti:

ABB, rekabetçi ortamın sağlanmasını ve Ankaralının parasının fahiş şekilde harcanmamasını teminen en kısa zamanda yeniden ihale yapacak.