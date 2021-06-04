Yıllar önce Sedat Peker'i konuk etmiş! Sen önce bunu açıkla Akif...

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Tutar hiçbir dalı kalmayan muhalefet, firari bir mafya elebaşısına bel bağladı. BAE'ye sığınan Sedat Peker'in her açıklamasını haberleştirip, AK Parti iktidarını hedef alan çevreler, hep eli boş dönüyor.

İkiyüzlü muhalefet!

Peker üzerinden AK Parti iktidarını hedef alanlardan birisi de Karar yazarı Akif Beki. Beki'nin son dönemdeki köşe yazılarının ve twitter paylaşımlarının büyük bölümünde, mafya elebaşısı Sedat Peker'in açıklamaları yer alıyor. Bugün Peker'in açıklamalarını alıntılayarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevresindeki hemen herkesi hedef alan Akif Beki'nin, yıllar önce Kanal 7 televizyonunda Sedat Peker'i konuk aldığı görüntüler ortaya çıktı. AK Parti'yi 'Sedat Peker'in mafya olduğunu bilmiyormuydunuz' sözleri ile lekelemeye çalışan Beki'nin, mafya elebaşı ile yaptığı program, muhalefetin ikiyüzlülüğünü de gözler önüne serdi.

Akif Beki'nin son günlerdeki yazılarından bazıları: