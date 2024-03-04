Yıllar önce HEP’e şimdi DEM’e! CHP'nin bölücülüğünü Ecevit'ten dinleyin

31 Mart yerel seçimlerinde bir kaç belediye alabilmek adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi kapılarını HDP’ye açmaya hazırlanan CHP, geçmişte de terör yandaşlarını TBMM’ye taşımıştı.

91 YILINDA DA AYNISINI YAPTILAR

1991 yılı Genel Seçimlerinde CHP/SHP kafası sırf Doğu be Güney Doğu Anadolu’da Refah Partisinin önünü kesmek için bölücü örgütün siyasi ayağıyla ittifak yapmıştı. Bu ittifak sonucu 18 HEP milletvekili CHP ile birleşen Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) listesinden TBMM'ye girmiş ve terör söylemlerini legal alana taşımıştı.

ECEVİT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit katıldığı bir programda CHP’nin bu tavrına tepki göstererek, “Sırf Güneydoğu'da biraz daha fazla oy alabilmek için, Türkiye'yi bölmek istediklerini açıkça dile getiren kimseleri sırtında Meclis'e taşımış olan bir parti asla Cumhuriyet Halk Partisi'nin mirasçılığı iddiasında bulunamaz.” İfadelerini kullanmıştı.

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