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Ekonomi Yılın Yemek Sipariş Uygulaması ödülü Yemeksepeti’nin
Ekonomi

Yılın Yemek Sipariş Uygulaması ödülü Yemeksepeti’nin

Yeniakit Publisher
2023-11-30 12:55:00 -
Yılın Yemek Sipariş Uygulaması ödülü Yemeksepeti’nin

Pazarlama Türkiye'nin düzenlediği E-Ticaret Ödülleri'nde Yemeksepeti, "Yılın Yemek Sipariş Uygulaması" ödülünü kazandı. Ödüller, halk oylamasıyla belirlendi ve 400 binden fazla oy kullanıldı. Kazananlar, 28 Kasım'da Çırağan Sarayı'nda düzenlenen E-Ticaret Zirvesi'nde duyuruldu.

Pazarlama Türkiye tarafından organize edilen E-Ticaret Ödülleri, 1 Ekim ile 31 Ekim tarihleri arasında yapılan araştırmayla gerçekleştirildi. Ödüllerin kazananları, büyük bir heyecanla beklenen E-Ticaret Zirvesi’nde duyuruldu. Bu yılın kazananı, "Yılın Yemek Sipariş Uygulaması" kategorisinde, kullanıcıların favorisi Yemeksepeti oldu.

1 Kasım'da sonuçlanan, 400 binden fazla kişinin katıldığı halk oylamasında katılımcılar, çeşitli kategorilerde hizmet veren e-ticaret platformlarını değerlendirdi ve tercihlerini belirtti. Yemek Sipariş Uygulaması kategorisinde öne çıkan Yemeksepeti’nin bu başarısı, şirketin kullanıcı deneyimine verdiği önemi, sektördeki yenilikçi yaklaşımını  vurguluyor ve bu alandaki çabalarının ve başarısının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

28 Kasım tarihinde Çırağan Sarayı Balo Salonu'nda gerçekleşen ödül töreninde katılımcılar aynı zamanda, sektördeki yeniliklere ve gelişmelere yakından görme şansı elde etti.

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