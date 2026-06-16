"Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri" 20 Haziran'da takdim edilecek

Birlik tarafından her yıl geleneksel olarak verilen ödüller, Arnavutköy Belediyesi ev sahipliğinde Nuri Pakdil Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Hikaye dalında Hale Sert, şiirde Bahtiyar Aslan, romanda M. Fatih Kutlubay, denemede Yağız Gönüler ve fikir alanında Burhanettin Tatar ödüle layık görüldü.

Medya ve dijital yayıncılık kategorilerinde dijital mecra ödülünü Reyhan Çınar'ın "İstanbul Türkçesi" YouTube kanalı, belgesel ödülüne TRT World'ün "Bir Zeytin Ağacı Altında", dizi ödülüne de TRT Avaz'ın "İzler" programı değer görüldü.

Yayıncılık ve özel ödüller kapsamında VakıfBank Kültür Yayınları özel yayıncılık ödülünü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ise kamu yayıncılığı ödülünü aldı.

TYB Vefa Ödülü Muhsin Mete'ye verilirken, Üstün Hizmet Ödülü'ne Prof. Dr. Abdullah Uçman, Dr. Ümit Meriç ve Prof. Dr. Yavuz Akpınar layık görüldü.

Ödül listesine göre, fikir dalında Burhanettin Tatar'ın "Sonsuzun Sınırında: Kur'an ve Tefekkür İlişkisi Üzerine", araştırma dalında Kemal Ramazan Haykıran'ın "Gül ve Kılıç Moğol İstilasında Mevlana ve Etrafındaki Dünya", inceleme dalında Şerif Eskin'in "Osmanlı Modern Yazılı Kültüründe Edebiyata Yüklenen Anlamlar", dil dalında Abdülkadir Dağlar'ın "Şak Şık Şayayık: Töreli İştikak Denemeleri", edebi tenkit dalında Sercan Ceylan'ın "Metni (D)okumak Modern Türk Edebiyatı Üzerine Eleştirel Okumalar", söyleşi dalında M. Nuri Yardım'ın "Medeniyet Sohbetleri", basın fıkra dalında İsmail Bingöl, hatıra dalında Bilal Kemikli'nin "Şu Bizim Ankara", şehir dalında Taner Ay'ın "Edebiyatın Suriçi", biyografi dalında Safiye Önal'ın "Yaşayan Klasiğimiz Mustafa Kutlu", çocuk edebiyatı dalında Yücel Feyzioğlu'nun "Kırk Parmaklı Padişah", tercüme dalında Sait Okumuş'un "Mahmud-ı Şebüsteri'nin Gülşen-i Raz Çevirisi" ve dergi dalında Çare Dergisi ödül kazanan isimler arasında yer aldı.

Medya ve Dijital Yayıncılık Ödülleri kapsamında televizyon programı ödülünü VAV TV'nin "Aramızdaki Kelimeler" programı, radyo programı ödülünü ise TRT Erzurum Radyosu'nun "Hayatın İçinden" programı aldı.

Özel Yayıncılık Jüri Özel Ödülü Şamil Öçal, D. Mehmet Doğan Türk Dünyası Edebiyat Ödülü ise Miraziz Azam'ın oldu.