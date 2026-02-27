Yılın uyanığı İP’li vekilden kopyala yapıştır 1589 önerge!

HABER MERKEZİ

2023 seçimlerinde Meclis’e giren Olgun’un çalışıyormuş gibi görünmek için TBMM’ye çok sayıda aynı şablonda soru önergeleri verdiği öğrenildi. Tüm il ve ilçeleri kapsayan tek bir soru önergesi vermek yerine ayrı ayrı önergeler vererek Meclis’i yoran ve bürokrasinin çalışmasını yavaşlatan Olgun’un vekilliği süresince toplam 1589 soru önergesi verdiği görülürken bunların birçoğunun kopyala yapıştır versiyonlarından oluştuğu görüldü. Soru önergelerinin büyük çoğunluğunun 10 Temmuz 2025 tarihinde verildiği ifade edilirken 4 Temmuz 2025 tarihinde ise İstanbul’un ilçeleri ayrı ayrı yazılarak imara aykırılık konulu soru önergeleri verdiği kaydedildi. Olgun’un bu girişimi kamuoyunda uyanıklık ve şark kurnazlığı olarak yorumlandı. Komediyi duyuran AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi İbrahim Yurdunuseven, tepkisini şöyle ifade etti: “İyi ki teknoloji çağındayız. Yoksa parti başkanlarının küfür kültürünü, belediyelerinin hırsızlıklarını, rüşvet ağını, iş bilmez vizyonsuz başkanlarını başka türlü nasıl bilebilirdik. Bir de il, ilçe ve bakanlık adını değiştirip binlerce yazı yazmakla çalışkan olunmuyor. Aksine öncelikle hitap ettiği seçmenin aklıyla oynanıyor, Meclis ve bakanlıklar lüzumsuz yere evrağa boğuluyor, bunlar için harcanan zamanda cabası. Şimdi, 2026 için rekor bekliyorum. Ülkemizde 52 bine yakın köy ve mahalle var. Her birinde 17 bakanlık için soyut kelimelerle bakanlığın çalışmalarını sormak için sarılın klavyelerinize!”