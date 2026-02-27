  • İSTANBUL
Dünya
24
Yeniakit Publisher
Dünyanın en güçlü İslam orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyanın en güçlü İslam orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Pakistan'ın Afganistan'a savaş ilan etmesinin ardından tüm dünya gözünü bu iki ülkeye dikerken, en güçlü İslam orduları merak konusu oldu. İşte dünyanın en güçlü İslam orduları...

#1
Foto - Dünyanın en güçlü İslam orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

PAKİSTAN "SABRIMIZ KALMADI" DEYİP VURDU! Pakistan Savunma Bakanlığı, Afganistan ile artan gerilimin ardından resmi olarak savaş ilan edildiğini duyurdu. Açıklamada, “Artık sabrımız kalmadı, Afganistan’la açık bir çatışma sürecine girdik” ifadelerine yer verildi. Öte yandan Birleşmiş Milletler, iki ülkeye itidal çağrısı yaparak krizin diplomasi yoluyla çözülmesini istedi.

#2
Foto - Dünyanın en güçlü İslam orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

2026'DA DÜNYANIN EN GÜÇLÜ İSLAM ORDUSU AÇIKLANDI! 2026 yılı itibarıyla Global Firepower verileri, İslam dünyasının en güçlü ordusunu ortaya koydu. Sıralamada asker sayısı, savunma bütçesi, modern silah kapasitesi ve stratejik yetenekler dikkate alındı. Değerlendirme, bölgedeki askeri güç dengesini görmek isteyenler için önemli bir referans oluşturuyor.

#3
Foto - Dünyanın en güçlü İslam orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ İSLAM ORDULARI! (2026 listesi)

#4
Foto - Dünyanın en güçlü İslam orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

20) BAHREYN

#5
Foto - Dünyanın en güçlü İslam orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

19) ÜRDÜN

#6
Foto - Dünyanın en güçlü İslam orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

18) KATAR

#7
Foto - Dünyanın en güçlü İslam orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

17) SUDAN

#8
Foto - Dünyanın en güçlü İslam orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

16) AZERBAYCAN

#9
Foto - Dünyanın en güçlü İslam orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

15) KAZAKİSTAN

#10
Foto - Dünyanın en güçlü İslam orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

14) FAS

#11
Foto - Dünyanın en güçlü İslam orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

13) BAE

#12
Foto - Dünyanın en güçlü İslam orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

12) ÖZBEKİSTAN

#13
Foto - Dünyanın en güçlü İslam orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

11) IRAK

#14
Foto - Dünyanın en güçlü İslam orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

10) MALEZYA

#15
Foto - Dünyanın en güçlü İslam orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

9) BANGLADEŞ

#16
Foto - Dünyanın en güçlü İslam orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

8) NİJERYA

#17
Foto - Dünyanın en güçlü İslam orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

7) CEZAYİR

#18
Foto - Dünyanın en güçlü İslam orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

6) SUUDİ ARABİSTAN

#19
Foto - Dünyanın en güçlü İslam orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

5) MISIR

#20
Foto - Dünyanın en güçlü İslam orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

4) İRAN

#21
Foto - Dünyanın en güçlü İslam orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

3) PAKİSTAN

#22
Foto - Dünyanın en güçlü İslam orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

2) ENDONEZYA

#23
Foto - Dünyanın en güçlü İslam orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

1) TÜRKİYE/ derleyen: haber7

