Dünyanın en güçlü İslam orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Pakistan'ın Afganistan'a savaş ilan etmesinin ardından tüm dünya gözünü bu iki ülkeye dikerken, en güçlü İslam orduları merak konusu oldu. İşte dünyanın en güçlü İslam orduları...
Pakistan'ın Afganistan'a savaş ilan etmesinin ardından tüm dünya gözünü bu iki ülkeye dikerken, en güçlü İslam orduları merak konusu oldu. İşte dünyanın en güçlü İslam orduları...
PAKİSTAN "SABRIMIZ KALMADI" DEYİP VURDU! Pakistan Savunma Bakanlığı, Afganistan ile artan gerilimin ardından resmi olarak savaş ilan edildiğini duyurdu. Açıklamada, “Artık sabrımız kalmadı, Afganistan’la açık bir çatışma sürecine girdik” ifadelerine yer verildi. Öte yandan Birleşmiş Milletler, iki ülkeye itidal çağrısı yaparak krizin diplomasi yoluyla çözülmesini istedi.
2026'DA DÜNYANIN EN GÜÇLÜ İSLAM ORDUSU AÇIKLANDI! 2026 yılı itibarıyla Global Firepower verileri, İslam dünyasının en güçlü ordusunu ortaya koydu. Sıralamada asker sayısı, savunma bütçesi, modern silah kapasitesi ve stratejik yetenekler dikkate alındı. Değerlendirme, bölgedeki askeri güç dengesini görmek isteyenler için önemli bir referans oluşturuyor.
İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ İSLAM ORDULARI! (2026 listesi)
20) BAHREYN
19) ÜRDÜN
18) KATAR
17) SUDAN
16) AZERBAYCAN
15) KAZAKİSTAN
14) FAS
13) BAE
12) ÖZBEKİSTAN
11) IRAK
10) MALEZYA
9) BANGLADEŞ
8) NİJERYA
7) CEZAYİR
6) SUUDİ ARABİSTAN
5) MISIR
4) İRAN
3) PAKİSTAN
2) ENDONEZYA
1) TÜRKİYE/ derleyen: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23