  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakanlık düğmeye bastı! Okullarda yeni uygulama başlıyor: 12-18 yaş grubundaki öğrenciler için geçerli olacak Tedesco'dan müjde! Sarı altının hasadı başladı: Fiyatı dudak uçuklattı! İspanya’ya ihraç edilecek Önce HÜRJET’i sattık şimdi de simülatörü Güncel fotoğrafı paylaşıldı: Öcalan’ın son hali herkesi şaşırttı Sessiz tehlike: Osteoporoz! Kemik erimesi olayının ehemmiyetini algılamalısınız... Adalet Bakanı Gürlek ilk defa açıkladı! Adnan Oktar’la ilgili ağızları açık bırakan detay Özgür Özel’e çok büyük şok! Mahkeme, kongrenin iptali davasında kararını verdi
Gündem
3
Yeniakit Publisher
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: Öcalan’ın son hali herkesi şaşırttı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Güncel fotoğrafı paylaşıldı: Öcalan’ın son hali herkesi şaşırttı

DEM Parti, Abdullah Öcalan'ın 'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nın birinci yıl dönümünde ikinci mesajını okurken, teröristbaşının son hali de ortaya çıktı. İşte o fotoğraf...

1
#1
Foto - Güncel fotoğrafı paylaşıldı: Öcalan’ın son hali herkesi şaşırttı

Vereceği mesajlar merak konusu olan Öcalan'ın son haline ilişkin fotoğraf karesi de paylaşıldı.

#2
Foto - Güncel fotoğrafı paylaşıldı: Öcalan’ın son hali herkesi şaşırttı

İşte Öcalan'ın son hali...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

MURAT ÖZYÜREK

CEHENNEME ODUN OLUR İNŞALLAH
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Siyonistlerin büyük oyunu ifşa oldu! ABD'li gazeteci Ana Kasparian büyük Türkiye İsrail savaşını anlattı
Gündem

Siyonistlerin büyük oyunu ifşa oldu! ABD'li gazeteci Ana Kasparian büyük Türkiye İsrail savaşını anlattı

ABD'li gazeteci Ana Kasparian, İsrail'in İran sonrasındaki asıl hedefinin Türkiye olduğunu iddia etti.
Türkiye'den korkan İsrail'den askeri hamle
Dünya

Türkiye'den korkan İsrail'den askeri hamle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin yüksek teknolojiyle geliştirdiği silahlar terör devleti İsrail'in uykularını k..
Öldürdükleri 1000 askerin cesedini teslim ettiler
Dünya

Öldürdükleri 1000 askerin cesedini teslim ettiler

Rusya'dan yapılan açıklamada "Ukrayna'ya 1000 askerin cenazesini teslim ettik" ifadelerini kullandı.

Siyonistlerin uşağı haydut ABD'den İsviçre bankasına kirli operasyon! Finansal terör estiren Washington, Rusya ve İran'ın en büyük bankasına çöktü
Gündem

Siyonistlerin uşağı haydut ABD'den İsviçre bankasına kirli operasyon! Finansal terör estiren Washington, Rusya ve İran'ın en büyük bankasına çöktü

Küresel sömürü düzeninin merkezi haydut ABD, İsviçre merkezli MBaer Merchant Bank’ın fişini çekmek için düğmeye bastı. Kendinden olmayan her..
CHP'de rüşvet diyen yandı! Ekrem'in trolleri infaz etti!
Gündem

CHP'de rüşvet diyen yandı! Ekrem'in trolleri infaz etti!

"Partimiz rüşvet ve yolsuzluktan arınmalı" şeklinde bildiri yayımlayan 30 CHP'li eski ilçe başkanı ihraç edildi. Kararı CHP Genel Merkezi de..
Hamaney cephesinden açıklama geldi Mesele buysa anlaşma mümkün
Dünya

Hamaney cephesinden açıklama geldi Mesele buysa anlaşma mümkün

Hamaney’in danışmanı Ali Şemhani ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Müzakerelerin temel konusu İran’ın nükl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23