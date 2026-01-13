Yılın transfer çalımı: Galatasaray, Fenerbahçe’nin Gözdesi Lookman’a çöktü!

Ara transferin en büyük bombası patlıyor! Fenerbahçe'nin bitirmek üzere olduğu söylenen Atalanta'nın yıldızı Ademola Lookman için Galatasaray 25 milyon euroyu masaya koydu. Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu’nun yürüttüğü gizli operasyon, ezeli rekabeti transfer masasına taşıdı.

LOOKMAN'A GALATASARAY KANCASI

Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio'nun aktardığı habere göre Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Youssouf Fofana'nın yanı sıra Ademola Lookman'ı da gözüne kestirdi.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcu için Atalanta'ya sunacağı ilk teklifin 25 milyon euro olacağından bahsedildi.

Ademola Lookman için Fenerbahçe de uzun süredir temaslarda bulunuyordu.