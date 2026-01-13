  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İyice gözleri döndü! Şimdi de BM güçlerine saldırdılar Jetler, villalar, fenomenler… Bebek’te kirli ağ: Skandallar İBB’ye uzadı Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 8 şüpheli yakalandı Tam imza atacak iken, biri odaya girdi ve.. Suriye ordusu, hallaç pamuğu gibi söküp atmıştı!Erdoğan’dan Halep’in YPG’den temizlenmesine ilk yorum Trump’ın 'İran ile iş yapan yandı' restine karşı Pekin, masaya 'misilleme' kartını sürdü Bir ilde daha okullar tatil edildi FETÖ ve LGBT destekçisi İyi Partili isim Ülkücülere kin kustu! Damadı Yahudi çıktı: Truva atı Pehlevi!
Spor Yılın transfer çalımı: Galatasaray, Fenerbahçe’nin Gözdesi Lookman’a çöktü!
Spor

Yılın transfer çalımı: Galatasaray, Fenerbahçe’nin Gözdesi Lookman’a çöktü!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yılın transfer çalımı: Galatasaray, Fenerbahçe’nin Gözdesi Lookman’a çöktü!

Transfer piyasasında taşlar yerinden oynuyor! Fenerbahçe’nin uzun süredir peşinden koştuğu Nijeryalı yıldız Ademola Lookman için Galatasaray’ın yaptığı "gece yarısı operasyonu" İtalya basınında bomba etkisi oluşturdu.

Ara transferin en büyük bombası patlıyor! Fenerbahçe'nin bitirmek üzere olduğu söylenen Atalanta'nın yıldızı Ademola Lookman için Galatasaray 25 milyon euroyu masaya koydu. Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu’nun yürüttüğü gizli operasyon, ezeli rekabeti transfer masasına taşıdı.

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde olan Atalanta forması giyen Ademola Lookman için düğmeye bastı. İ

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin listesinin üst sıralarında yer alan Ademola Lookman için Galatasaray da devreye girdi.

LOOKMAN'A GALATASARAY KANCASI

Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio'nun aktardığı habere göre Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Youssouf Fofana'nın yanı sıra Ademola Lookman'ı da gözüne kestirdi.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcu için Atalanta'ya sunacağı ilk teklifin 25 milyon euro olacağından bahsedildi.

Ademola Lookman için Fenerbahçe de uzun süredir temaslarda bulunuyordu.

Galatasaray’da beklenen transfer gerçekleşti
Galatasaray’da beklenen transfer gerçekleşti

Spor

Galatasaray’da beklenen transfer gerçekleşti

Galatasaray, Fethiyespor maçı için Muğla'ya geldi
Galatasaray, Fethiyespor maçı için Muğla'ya geldi

Spor

Galatasaray, Fethiyespor maçı için Muğla'ya geldi

Galatasaray’da ara transfer için düğmeye basıldı!
Galatasaray’da ara transfer için düğmeye basıldı!

Spor

Galatasaray’da ara transfer için düğmeye basıldı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23