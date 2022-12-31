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Gündem Yılın son gününde kritik atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı
Gündem

Yılın son gününde kritik atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 9 ülkeye büyükelçi atandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 02:32:00 - 2022-12-31 03:13:05
Yılın son gününde kritik atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı

30 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yer alan kararnameye göre, 9 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı.

Kararnameye 9 ülkeye atanan yeni büyükelçiler şöyle:

Brezilya, Somali, Vatikan, Tacikistan, Karadağ, Hollanda, Romanya, Fildişi Sahili, Bangladeş

Öte yandan Brezilya Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş, Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve Hollanda Krallığı Büyükelçisi Şaban Dişli merkeze alınırken, Sayıştay Savcılığı'na Recep Çevik atandı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine ise Faruk Bilir ile Şaban Baba seçildi.

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